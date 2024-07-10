黑手模範父親 朱明義好學超勵志

父親節將至，新北市長侯友宜昨前往新店區拜訪模範父親得主朱明義，誇讚朱是顧家的好男人，還熱心公益，朱的妻子、女兒也陪同接待市長，女兒說，父親當好榜樣，對兒女影響深遠。

70歲朱明義是土生土長的新店人，自幼父親離世，為分擔家計，初中畢業便進入修車廠從基礎學起，開啟「黑手」人生，他從未放棄學習，為閱讀進口車手冊，花心思自學英語，耐力讓同業也佩服。

朱明義熱愛學習，他學游泳、參加救生員培訓，假日隨義工隊前往大豹溪守護遊客安全，平時保持健身習慣，讓他比實際年齡年輕。朱也考取街頭藝人證照，薩克斯風、爵士鼓、吉他，樣樣難不倒他，還與同好組「新北大樂隊」，每周固定在福和橋下演出，妻子也加入街頭藝人行列，生活過得多采多姿。

朱明義育有三女一子，長女遠嫁英國，英國女婿寫滿3頁的信感謝岳父；小女兒朱珮佳接手父親的車廠，她說，社會對「黑手」有刻板印象，但父親做好榜樣，對子女影響很深。

社會局長李美珍、新店區長陳怡君、市議員黃心華等人昨也陪同到朱家，朱家人齊聚迎賓，長女透過視訊連線同樂，侯市長送上薩克斯風背袋，誇讚朱明義能獲模範父親殊榮不簡單，不只把家照顧好，還熱心公益造福社會。