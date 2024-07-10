新北社宅管理訪視權 遭疑擴權擾民

全台社會住宅增多，管理問題陸續浮現，新北市府近日修正「新北市社會住宅承租辦法」，明訂管理單位有權「訪視住宅」，承租人不得拒絕。民代提醒，訪視出發點是關懷，中央、北市有相同規定，但不能擴權或擾民。新北住都中心說，若有需要會協同公權力介入，確保住戶權益。該辦法已上路，即便議會不予查照仍可繼續執行，新北市城鄉局表示，承租辦法兩年修正一次，下次將依議員建議修改。

社宅管理挑戰大，新北雙和地區某社宅曾出現租客堆置易墜落雜物、囤放廢棄物等行徑，住戶與住都中心鬧上法院，仍在訴訟中；還有住戶在社宅內吸毒等問題，讓管理單位頭痛。

過去訪視住戶規定訂在租屋手冊，為讓管理更有效，新北市府將訪視權入法，管理單位可入內檢查建築物、設施與設備、核對承租人身分，中央、北市規定前10日通知承租人，新北是訪視前5日應以書面通知承租人。

台北市都發局說，訪視前會在社區貼公告，與住戶約好時間才前往。北市住都中心表示，如有住戶不願配合讓物業人員入屋訪視，可依住戶意願在門口訪視。

新北市議員陳世軒質疑，坊間一般租屋，房東也不能隨意進租客空間，社宅可以這樣做嗎？市議員卓冠廷指出，中央訪視住宅是檢查建物設施設備，訪視過程若變成查驗「個人」，恐引爭議。市議員劉美芳說，進入住宅、關懷弱勢的措施，應該是警察局、社會局權限，若是物業管理單位進入，後續處理也需要警方與社工。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，需要訪視的對象通常是高關懷戶，其次是曾違規或遭檢舉，不會挨家挨戶定期訪視。錢坦言，擔心少了最後一道防線，會造成第一線管理壓力，尊重議會見解，未來有相關需求會尋求警方與社工協助。

住北市某社宅的林小姐表示，入住社宅第2年，北市住都中心去年曾訪視，今年又要來訪，每次花半小時，頻率有點高且一定要配合，「訪視確實有點擾民。」林小姐說，訪視過程會查看廁所、廚房等家具現況，看看是否完好，若有問題會註記。社宅地段、家具等條件，優於在外租房水準，若不配合訪視恐被扣分，就怕影響日後續約。