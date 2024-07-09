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邰智源讚「市長級湯姆克魯斯」 蔣萬安反應曝網讚超可愛

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前邀請藝人邰智源擔任北市拒菸大使，並且合拍廣告。圖／引用自蔣萬安IG
台北市長蔣萬安日前邀請藝人邰智源擔任北市拒菸大使，並且合拍廣告。圖／引用自蔣萬安IG

台北市長蔣萬安日前邀請藝人邰智源擔任北市拒菸大使，並且合拍廣告，蔣萬安今天晚間在IG放上拒菸廣告片段，兩人NG、搞笑通通來，邰哥還稱讚蔣萬安是「市長級的湯姆克魯斯」，蔣萬安滿臉開心表情點頭回「喔~~~」。網友也在底下留言「市長級的湯姆克魯斯，這句話很恰當」、「市長超可愛」。

蔣萬安今也在IG貼文自曝拍攝過程，原本看著劇本寫著「自由發揮」有點疑惑，結果不論是綜藝感還是拒菸理念，邰哥本色出演就是台北市最佳拒菸大使！」想不到邰智源還在廣告拍攝現場狂讚蔣，「我自由發揮，結果市長也自由發揮，他後面講的，還打我一槍，很厲害」。

藝人邰智源去年質疑中正紀念堂設「吸菸區」，批北市府太荒謬，經提醒才知搞錯對象，中正紀念堂為文化部所管轄非地方政府，儘管是誤會一場，不過台北市長蔣萬安也在事件發生時，到邰智源IG邀請他當北市拒菸大使，蔣萬安今天在IG也透露，聽說拒菸廣告正片就快剪好了。

今天部分影片片段放上社群後，馬上吸引許多網友留言，有網友讚蔣萬安大氣，表示之前邰哥大罵台北市政府，蔣萬安市長沒有酸回去，還在邰哥的IG下留言邀當戒菸大使；不過更多網友關注蔣萬安的演技，讚蔣「市長有潛力」，「市長級的湯姆克魯斯，這句話很恰當」。

蔣萬安邀邰智源擔任拒菸大使的拒菸廣告，廣告是一個戲中戲，蔣萬安演的是導演，先前蔣萬安還曾透露拍片心得，稱讚邰智源的臨場反應、還有綜藝哏都非常專業、且非常到位。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔣萬安今天晚間在IG放上拒菸廣告片段，兩人NG、搞笑通通來，邰哥還稱讚蔣萬安是「市長級的湯姆克魯斯」，蔣萬安心裡開心地點頭回「喔~~~」。圖／引用自蔣萬安IG
蔣萬安今天晚間在IG放上拒菸廣告片段，兩人NG、搞笑通通來，邰哥還稱讚蔣萬安是「市長級的湯姆克魯斯」，蔣萬安心裡開心地點頭回「喔~~~」。圖／引用自蔣萬安IG
邰智源稱讚蔣萬安是「市長級的湯姆克魯斯」，蔣萬安滿臉開心表情點頭回「喔~~~」。網友也在底下留言「市長級的湯姆克魯斯，這句話很恰當」、「市長超可愛」。圖／引用自蔣萬安IG
邰智源稱讚蔣萬安是「市長級的湯姆克魯斯」，蔣萬安滿臉開心表情點頭回「喔~~~」。網友也在底下留言「市長級的湯姆克魯斯，這句話很恰當」、「市長超可愛」。圖／引用自蔣萬安IG
蔣萬安今天晚間在IG放上拒菸廣告片段，兩人NG、搞笑通通來，邰哥還稱讚蔣萬安是「市長級的湯姆克魯斯」，蔣萬安心裡開心地點頭回「喔~~~」。圖／引用自蔣萬安IG
蔣萬安今天晚間在IG放上拒菸廣告片段，兩人NG、搞笑通通來，邰哥還稱讚蔣萬安是「市長級的湯姆克魯斯」，蔣萬安心裡開心地點頭回「喔~~~」。圖／引用自蔣萬安IG
台北市長蔣萬安日前邀請藝人邰智源擔任北市拒菸大使，並且合拍廣告。圖／引用自蔣萬安ＩＧ
台北市長蔣萬安日前邀請藝人邰智源擔任北市拒菸大使，並且合拍廣告。圖／引用自蔣萬安ＩＧ

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