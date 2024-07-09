大巨蛋座椅色吃球爭議 北市議員要求限期改善

中職統一獅7日於台北大巨蛋的賽事發生全壘打「吃球」爭議，引發座椅色討論。台北市議員詹為元今天要求，請台北市體育局和遠雄於中職總冠軍賽舉辦前，限期改善。

國民黨市議員詹為元今天發布書面質詢指出，經查7日中職統一獅隊與中信兄弟對戰賽事，因（白色）座椅顏色引發重播輔助判決無法明確辨識棒球位置，造成俗稱的「吃球」問題，難以確認擊球落點，讓原本精彩的棒球賽事產生爭議。

詹為元表示，大巨蛋座椅所塗裝的黑、白、米白3色，台北市政府早在去年7月就已知白椅有吃球疑慮，去年10月27日台北市長蔣萬安開箱大巨蛋，媒體再次反應座椅白色塗裝問題，北市府雖稱已持續向遠雄提出改善建議，但迄今一年過去，座椅顏色依然如故，「台北市體育局與北市府應深刻檢討」。

他認為，座椅塗裝顏色造成吃球問題若未解決，不僅影響國內中華職棒比賽，未來若舉辦國際賽事，屆時再度發生吃球問題，受損的將是辦理國際賽事信譽。

詹為元要求體育局儘速與遠雄處理大巨蛋座椅顏色問題，並於中職今年下半季賽事結束、總冠軍賽舉辦之前限期改善，並自即日起兩週內說明遠雄規劃的改善方式與進度。