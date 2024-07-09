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北市挪用河濱修繕預算辦水舞...遭批拿人命開玩笑 水利處回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市今年首辦水舞，但有議員發現竟是挪用河濱修繕預算舉辦，痛批是拿人命開玩笑，水利處澄清，預算不同，今年也有其他開口契約可因應維護。圖／台北市觀傳局提供
北市今年首辦水舞，但有議員發現竟是挪用河濱修繕預算舉辦，痛批是拿人命開玩笑，水利處澄清，預算不同，今年也有其他開口契約可因應維護。圖／台北市觀傳局提供

北市水利處每年編列「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」預算來維護河濱多項設施，但有議員發現，今年首辦的「2024水舞嘉年華」竟是挪用當中920萬預算舉辦，導致今年沒有經費無法發包，痛批水利處把自己當「老天爺」，萬一出事該如何因應。水利處回應，已有多項開口契約因應修繕需求，未來會把水舞活動列為常態性預算。

市府曾發新聞稿表示，因近年河濱公園成為民眾親水、休閒、運動熱門景點，使用率高，所以相關設施維護修繕需求也增高，議員王欣儀表示，這段話證明設施隨時有可能隨時出現損壞，須立即修復，相關開口合約也都必須要預先招標，以備不時之需。

王欣儀調閱資料發現，常用於處理河濱公園欄杆損壞修繕或安全護欄、柵門、閘門等設置及河道與周邊堤坡清理，維護民眾使用安全的「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」，今年度預算，年初已將920萬經費挪來辦「2024水舞嘉年華」，確定今年已沒有經費，不會發包。

王欣儀說，去年度該預算原編列1300多萬預算，因修繕項目較多，後續還追加至1700多萬，並申請災準金450萬，總經費高達2000多萬，執行率99.97%接近百分百執行率極高，顯見需求量龐大，但水利處卻將今年預算挪一部分做非「本業」，排擠原工作項目所需經費，涉嫌違反「預算法」多條相關規定，主計處應速派員調查，市府應檢討改進否則根本毫無財政紀律可言。

王欣儀說，副市長李四川曾說明年水舞會更精進、更漂亮，市府既然想將「水舞」以常態性活動舉辦，應針對活動特性編列相對應的科目預算，預算編列也應回歸常態，不應暗渡陳倉，拿緊急修繕的錢來辦，用市民生命安全來開玩笑。

水利處回應，今年水舞嘉年華試辦由觀傳局負責整體行銷宣傳、水利處協助於河濱公園架設水舞設施，水利處施作水舞設施的920萬經費來源為「河濱公園設施檢修改善及新建工程」，今年已有河濱公園土木暨災後復原預約維護工程、河濱公園路面暨災後復原預約維護工程、河川高灘地颱風豪雨災後復原工程等開口契約，可因應設施缺失修繕及緊急修繕需求。

水利處也說，未來水舞嘉年華若以常態性活動舉辦，將比照大稻埕夏日節模式，協調相關單位編列常態性預算。

災後 王欣儀 議員

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