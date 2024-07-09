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年度大修進度超前 貓空纜車10日恢復迎客

中央社／ 台北9日電

北捷運表示，貓空纜車大修進度超前，明天上午9時就可恢復營運，比預期提早3個工作天；並試辦「專屬車廂」包車服務至9月底。

台北捷運表示，貓空纜車自6月24日起進行年度大修作業，包括齒輪箱周轉件及油管更換、液壓控制單元蓄壓器壓力量測、驅動大輪軸承更換、緊急煞車卡鉗更換、場站水平索輪更換、驅動大輪襯墊更換等。

北捷說，由於今年落雷較多，且落雷時大修工作均須暫停，因此大修工程進行期間，纜車適時調整維修人員班表，以避開落雷時段；另聘請2名原廠技師現場指導，因此大修進度順利，故提前3天開放營運。

年度檢修期間，同步進行設備改善專案，包括場站車廂運行相關軌道除鏽上漆、各場站捲線器除鏽上漆、鋼索上油、電氣測試、載重測試及運轉測試等年度系統測試。

此外，北捷宣布，為了讓遊客有另一種乘車新選擇，即日起至9月底止，貓空纜車試辦「專屬車廂」包車服務，並自由選擇一般車廂或水晶車廂。

一般車廂包車價格為新台幣960元，最多可乘坐8人；水晶車廂為600元，最多可乘坐5人；以原價260元購買貓纜一日票的遊客，4人同行不須另外付費即可享受包車服務。

北捷 貓空纜車 車廂

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