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板橋新興橋下板城路變河道 新北水利局：40分鐘下了70毫米

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
下午板橋下起大雨，大觀路2段地下道往樹林方向，積水一度達到半個輪胎高，目前已經消退。圖／新北市警局提供
下午板橋下起大雨，大觀路2段地下道往樹林方向，積水一度達到半個輪胎高，目前已經消退。圖／新北市警局提供

板橋新興橋下板城路每逢大雨經常積水，新北水利局雖然在四個點設置五處抽水站，今天下午下起暴雨，再度積水半個輪胎高，新北市水利局長宋德仁指出，下水道量能每小時能夠負擔60-70毫米雨量，但今天下午板橋40分鐘就下了70.5毫米，加上湳仔溝接近滿水位，才會導致系統無法負荷，不過因為抽水機組發揮效用15分鐘內水就已退去。

經濟部水利署下午針對新北市發布淹水警戒，其中新北市板橋區被列為一級，新北市板橋大觀路2段地下道往樹林方向、浮洲車站周邊，積水一度達到半個輪胎高，新興橋下一度禁止通行，路面變河道，也引發民眾恐慌「怎麼又淹了」。

板橋區新興橋下板城路為連接台65號快速道路之通道，及板橋區清潔隊車輛工作區域，因地勢低窪，排水箱涵之排水能量受下游湳仔溝水位控制，瞬間豪雨時排水不及易造成積水，台65匝道開通後也曾受積水封閉道路，進而影響交通及環保車輛運作。

宋德仁表示，今天下午40分鐘就下了70毫米雨量，雖然所有抽水機組都啟動，但因為湳仔溝水位接近滿水位，加上土城地區水量也都灌入，才會導致系統無法負荷，不過也因為抽水機組發揮效用，約15分鐘水位就已經退去。

板橋新興橋下板城路每逢大雨經常積水，今天下午下起暴雨再度淹水。圖／翻攝自臉書社團爆料公社
板橋新興橋下板城路每逢大雨經常積水，今天下午下起暴雨再度淹水。圖／翻攝自臉書社團爆料公社

新北 水利局 淹水 雨量

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