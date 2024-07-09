板橋急降雨！浮洲車站周邊水淹半個輪胎 水利局一度禁止通行

經濟部水利署下午針對新北市發布淹水警戒，其中新北市板橋區被列為一級，新北市板橋大觀路2段地下道往樹林方向、浮洲車站周邊，積水一度達到半個輪胎高，新北市水利局一度禁止通行，隨著雨勢減緩，目前積水已經消退，恢復通行。

新北市水利局表示，今日下午大雨來的又急又快，板橋突然來急降雨，10分鐘雨量達23.5毫米，30分鐘累積雨量達56.5毫米，40分鐘累積雨量達70毫米，皆已超過排水設施保護標準，過大雨量導致道路排水不及，造成僑中二街、大觀路地下道等路段路面積水。

水利局說，大雨減緩後於15分鐘皆已退水，為確保排水設施無淤積或遭阻礙情形，將於明日中午前完成各積水路段完成排水設施檢查，如有阻礙排水情形，亦將立即清除。