夏天登革熱升溫 汐止公所辦訓練宣導巡倒清刷

夏天到了，登革熱疫情開始升溫，以汐止區來說，去年就有16例，而截至目前為止，今年也有4例疑似病例，所以，汐止區公所每年都會舉辦登革熱防治教育訓練，今(9)日在11樓禮堂舉行，包括里長及里民都出席參加，了解登革熱防治的重要性。

汐止區長林慶豐表示，隨著夏季到來，登革熱疫情開始升溫，回顧去年，汐止區登革熱噴消共計24里，動員人力約1,285人次，入戶衛教及噴消約 2,502戶， 今年4月已有第1例疑似個案，截至目前為止共有4例疑似病例(快篩計3陰性，1陽性)，實在不可輕忽，所以，公所每年都會辦理登革熱防治的教育訓練，讓里長及里民了解登革熱及新興傳染病防治的重要性。

現場有衛生所護理長鍾美華教大家如何防治登革熱，從認識病媒蚊開始，有埃及斑蚊，及北部常見的白線斑蚊開始說起，了解他們的習性、喜好產卵環境、叮咬習慣還有傳播速度等等，也提醒積水容器內壁一定要刷洗，避免蚊卵，附著在上頭。

林慶豐指出，透過淺顯易懂的解說與圖例，讓里民清楚病媒蚊傳染病的症狀、途徑，以及目前在台灣流行的概況等訊息。民眾在獲取如何防治的技巧後，除了建立正確的觀念外，課後也更會注意到社區間的環境衛生問題，像是植栽底盆是否積水，菜園有沒有堆置積水容器等等，落實巡、倒、清、刷，此外，回去也能傳達相關的知識給家人、鄰居或朋友，為登革熱防治做更有效的宣傳。

湖光里長杜金泉說，去年社區也有一例登革熱案例，很感謝公所辦教育訓練讓志、義工能夠來參加，讓他們更知道如何防治登革熱，像今天講師說的，積水容器內壁一定要刷洗，不然蚊卵可能會存活一年的時間，還有就是倒積水不能倒在水溝，是要倒在地面上，太陽一曬蚊子幼蟲、蚊卵才會死掉，才能有效杜絕登革熱。