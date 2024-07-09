汐止水尾灣步道正美 軟枝黃蟬盛開綿延500公尺

進入暑假，正好是軟枝黃蟬的盛開期，在汐止沿著基隆河畔的水灣尾步道，沿路軟枝黃蟬的黃色花朵開的又大又美，綿延500多公尺，里長說，志工們從施肥到澆水除草，真的很用心，現在成了黃蟬步道，也歡迎大家一起來賞花。

智慧里長黃智明表示，基隆河步道從江北二橋一直到水尾灣這一段，在民國99年的時候，開始開發，當初這一帶路荒煙蔓草，人煙非常稀少，主要也是智慧橋也沒有完成，所以，很少有人進來，而在民國100年，為了將民眾的休憩空間延伸，就開始做整理，軟枝黃蟬就是當時100年的時候開始種植。

基隆河步道過了新江北橋，往台北方向走，沿線堤防邊開滿了黃色花朵，真的很壯觀，而這都是志工們這好幾年來用心呵護的成果，不但經常澆水除草，還有他們也會在年初找時間施肥。

智慧里環保志工說，每年2月過後，就要開始修剪、然後施肥，平常時候也會除草、掃地、整理花木，差不多5月到10月左右，就是開花期，因為，水尾灣步道早上跟下午很多人在這邊運動、騎腳踏車，外縣市的人都會來參觀走路，因為這一個步道非常的舒服看起來有山有水還有花木。

黃智明指出，黃蟬是屬於夾竹桃科黃蟬屬植物，很好種，用扦插法繁殖，主要是要澆水，就非常容易長，太陽越大長得越好，所非常適合在這個陽光普照地方種，經過一年一年成長，慢慢長成大樹，每年定期在五月份就開始試開花，到了6月7月份就是現在的狀態，不過，目前還不是花朵最盛開的時候，在8月的時候是開的最多最茂盛，目前黃蟬一路過去，綿延530公尺，非常多民眾來休閒，在這邊打卡，還有拍拍照片，再搭配週邊的天香茶花、以及年初櫻花開，這些都是有依照時序排列在種植植物，長年都有花，非常歡迎民眾有空來到智慧里來走一走。