快訊

來台30年花光積蓄養200隻貓 高雄「英國馬爺爺」過世

怎麼徵藥師都徵不滿！林士峰突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

新北平溪夏季戲水登山好去處 公所籲留意天候狀況

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區登山步道、溪流及瀑布眾多，一年四季皆有遊客慕名而來，區公所呼籲遊客應多加注意天候狀況。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區登山步道、溪流及瀑布眾多，一年四季皆有遊客慕名而來，區公所呼籲遊客應多加注意天候狀況。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區全區皆為山區，區內登山步道、溪流及瀑布眾多，特別是孝子山、慈母峰、薯榔尖、五分山登山步道以及嶺腳、望古、灰窯瀑布。一年四季皆有遊客慕名而來，近年因天候時有午後強降雨易造成溪水暴漲。區公所呼籲遊客應多加注意天候狀況，隨時追縱氣象預報，加強自身安全。

平溪區長李天民表示，為顧及遊客之安全，平溪區公所於嶺腳、望古及灰窯瀑布，這些是遊客經常到訪的戲水處，設置監視器及廣播設備。當區公所獲知有強降雨機率發生時，將立即利用廣播設備系統針對各瀑布執行監看及廣播提醒遊客，以提供遊客預為準備。

區長李天民進一步表示，防範臨時強降雨、溪水暴漲之狀況，共同保護遊客之安全。另夏季亦為虎頭蜂繁殖季節，也是最凶猛季節。造訪本區登山步道時，特別謹記「遇蜂口訣」，問、樸、避、退、送、識降低遇虎頭蜂及蜂螫事件之發生。

平溪 強降雨 登山步道

延伸閱讀

58歲陸男登富士山死亡 創今夏開山後首例

劍龍稜又出狀況…男子獨攀腳抽筋 警義消上山找到帶下山

林口文化廣場噴水設施7月8日起開放 2時段可戲水

平溪不老長智村聲名遠播 台北市參訪讚友善環境

相關新聞

邰智源讚「市長級湯姆克魯斯」 蔣萬安反應曝網讚超可愛

台北市長蔣萬安日前邀請藝人邰智源擔任北市拒菸大使，並且合拍廣告，蔣萬安今天晚間在IG放上拒菸廣告片段，兩人NG、搞笑通通...

北市挪用河濱修繕預算辦水舞…遭批拿人命開玩笑 水利處回應了

北市水利處每年編列「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」預算來維護河濱多項設施，但有議員發現，今年首辦的「2024水舞...

板橋新興橋下板城路變河道 新北水利局：40分鐘下了70毫米

板橋新興橋下板城路每逢大雨經常積水，新北市水利局雖然在四個點設置五處抽水站，今天下午下起暴雨，再度積水半個輪胎高，新北市...

美食小吃大減！師大商圈成「小五分埔」業績下滑 理事長：盼市府放寬標準

台北捷運中山站商圈有店家接獲檢舉，收到市府都發局公文，宣稱店家都違反土地使用分區條例要求限期改善，甚至要求歇業，不少人憂...

新北暑假「家長接送停車格」開放停車 看清楚4字標示

因應暑假來臨，新北市學校周邊部分家長接送停車格將比照一般路邊收費停車格開放停車收費，以有效利用停車資源，方便民眾停車。

板橋急降雨！浮洲車站周邊水淹半個輪胎 水利局一度禁止通行

經濟部水利署下午針對新北市發布淹水警戒，其中新北市板橋區被列為一級，新北市板橋大觀路2段地下道往樹林方向、浮洲車站周邊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。