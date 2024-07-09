新北平溪夏季戲水登山好去處 公所籲留意天候狀況
平溪區全區皆為山區，區內登山步道、溪流及瀑布眾多，特別是孝子山、慈母峰、薯榔尖、五分山登山步道以及嶺腳、望古、灰窯瀑布。一年四季皆有遊客慕名而來，近年因天候時有午後強降雨易造成溪水暴漲。區公所呼籲遊客應多加注意天候狀況，隨時追縱氣象預報，加強自身安全。
平溪區長李天民表示，為顧及遊客之安全，平溪區公所於嶺腳、望古及灰窯瀑布，這些是遊客經常到訪的戲水處，設置監視器及廣播設備。當區公所獲知有強降雨機率發生時，將立即利用廣播設備系統針對各瀑布執行監看及廣播提醒遊客，以提供遊客預為準備。
區長李天民進一步表示，防範臨時強降雨、溪水暴漲之狀況，共同保護遊客之安全。另夏季亦為虎頭蜂繁殖季節，也是最凶猛季節。造訪本區登山步道時，特別謹記「遇蜂口訣」，問、樸、避、退、送、識降低遇虎頭蜂及蜂螫事件之發生。
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