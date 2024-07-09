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瑞芳爪峰社區銀髮共餐有成 獅子會送食材加菜金

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳獅子會偕同北大獅子會到爪峰社區的共餐據點，贊助共餐加菜金還有豬肉五十斤。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會偕同北大獅子會到爪峰社區的共餐據點，贊助共餐加菜金還有豬肉五十斤。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰社區開辦的銀髮共餐辦得有聲有色，十年下來有許多社區長輩參與共餐，今(9)日瑞芳獅子會偕同北大獅子會一行人也到爪峰社區的共餐據點，幫長者量血壓和血糖，為他們的健康把關，除此之外，也贊助共餐加菜金還有豬肉五十斤，希望爪峰社區的共餐據點可以辦得更豐富長久。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，今天非常感謝瑞芳獅子會在會長的帶領下，一行人來到銀髮共餐據點關心長輩，還提供量測血壓和血糖服務，更贊助加菜金和白米，感謝獅子會長期關心地方長者，並以實際行動來關心這裡的長輩，讓長輩備感溫馨。

瑞芳獅子會會長陳維敏說，今天來到爪峰社區的銀髮共餐，很高興可以和長者吃飯話家常，看到社區長者被照顧得很好，獅子會也要來一起作社會服務，除了捐贈加菜金，也為長者健康把關。

獅子會 瑞芳 長輩

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