「金山漫遊」創生經驗 北區青據點計畫來取經

教育部青年發展署的「北區青聚點」計畫帶領北部地區創生青年團隊，連同桃園青年局、新北青年局、基隆產發處來到金山，共同向「金山漫遊」取經地方創生經驗，首站就到汪汪地瓜園體驗烤地瓜並瞭解汪汪地瓜園轉型創生的過程。

汪汪地瓜園賴家華在活動中分享，過去求學是學企業管理，但是畢業後發現家鄉沒有企業可以管理因此到外地就業，後來返鄉接手父母產業，思考傳統農業的轉型，為產業加值並且創生，賦予地瓜新的生命與行銷方式，讓原本一斤50元的地瓜，透過融入知識經濟的方式，躍升成為一斤破千元的價值。

桃園青年局長侯佳齡指出，「北區青聚點」計畫是由教育部青年發展署補助桃園青年局執行。這次特別帶隊來到金山，並邀請青年署及新北、基隆的青年創生局處同行。透過深度的參訪了解金山創生彼此互助共好的作法，作為各區青年效法及參考。

參訪團也特地來參訪金山老街最新景點「千歲咖啡」，由慈護宮董事長游忠義及秘書長曾碧霞分享據點如何得到全國社區最高榮譽「金點之星」獎，要透過深度走訪金山的交流，將各個創生場域好的經驗帶回，進而也讓各區青年的創生共同成長與提升。