侯友宜訪「黑手」模範父親 兒女感謝朱明義為家庭付出

父親節將至，新北市長侯友宜今前往新店區向獲選年度模範父親代表的朱明義祝賀，侯誇讚朱不只顧好家庭，還熱心公益；朱則謙虛說這些都是日常興趣。妻子及兩位女兒今也陪同，長女還視訊連線，女兒們感謝父親付出，也從父親身上學到很多，場面溫馨感人。

今年70歲的朱明義是土生土長的新店人，自幼父親離世，為分擔家計，初中畢業便進入修車廠從基礎學起，開啟「黑手」人生，但他從未放棄學習，為閱讀進口車手冊自學英語，處理同業無法處理的問題，讓不少同業相當佩服。

朱明義努力為家庭付出至孩子學有專精後，也開始學游泳、考取救生員培訓等，假日隨著義工隊前往大豹溪守護遊客的安全，平時也都保持健身習慣，完全看不出年紀；另外也考取街頭藝人證照，演奏薩克斯風、爵士鼓、吉他等樣樣難不倒他，還與同好組「新北大樂隊」，每周固定在福和橋下演出，就連妻子也加入街頭藝人行列，年過古稀之年，生活更加多采多姿。

朱明義育有三女一子，長女遠嫁英國，英國女婿還特別寫滿三頁的信感謝岳父；小女兒朱珮佳現在接班老爸車廠，感慨過往大家對「黑手」印象都不好，但父親做好榜樣，對他們影響很深，好好工作外也要好好放鬆，「絕對不能加班！」，過往大家也沒有戶外活動習慣，現在也會全家露營；二女兒朱珮瑩感性說，父親資質很好，因為過往環境而無法好好學習，卻把這些愛給兒女，送兒女們出國讀書，自己卻連見好衣服都捨不得買，因此真的很感謝父親栽培。隔壁鄰居也說，朱明義還熱心社區公務，是大家活動的開心果。

新北市長侯友宜今到朱明義家中祝賀，社會局長李美珍、新店區長陳怡君、新北市議員黃心華等人也陪同。朱幾乎全家總動員，長女也透過視訊連線共襄盛舉，侯送上薩克斯風背袋，且誇讚要獲得模範父親不簡單，不是只有把家照顧好，更熱心公益，尤其感謝朱擔任救生義工。朱謙稱，自己就是瘋瘋癲癲玩興趣，而會當救生員是曾看到有家庭因為溺水生亡而破碎，因此他才全力投入。