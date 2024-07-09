鴨子划水...劉和然假日參與黨部活動 綠白搶攻年輕族群

新北2026之戰，藍、綠、白各路人馬雖尚未明確表態參選，卻已鴨子划水展開布局。藍營新北市副市長劉和然上周利用假日參與國民黨地方黨部舉辦國會改革說會，13日也將前進瑞芳區、14日前往土城、板橋助講，增進與地方連結。綠營立委蘇巧慧除已舉辦8場地方國會改革說明會，暑期也將透過舉辦青年、親子座談，重新找回民進黨流失的青年群眾。

劉和然被認為是侯友宜欽點接班人選，他曾加入國民黨，但出社會後與新北市長侯友宜一樣成了「失聯黨員」，當年朱立倫競選國民黨主席，他才與侯友宜一起重新回到國民黨，他若想與爭取提名，如何加強與地方連結成了首要任務。

他繼上周以黨員身分參與國民黨部在三重舉辦的國會改革說明會後，預計13、14日也將利用假日前進瑞芳、土城、板橋助講，國民黨主席朱立倫也會出席板橋場，立委吳宗憲、葉元之等人也將到場助陣。

地方人士解讀，活動助講人都是地方黨部邀請，正好可以彌補劉和然過去與黨部缺乏連結的弱項，且他在新北有地主優勢，對比另一熱門人選台北市副市長李四川，更有正當性可提前展開布局，目前離選舉還有兩年多，局勢會有什麼變化，都值得繼續觀察。

劉和然受訪表示，在市府工作不會區分藍綠白，但下班後，他有黨員身分，對於黨部邀請他當然義不容辭會去參加，也能去走走看看大家的想法。

綠營熱門人選蘇巧慧，就任新北市黨部主委後，同樣在新北舉辦多場國會改革說明會，闡述民進黨對國會亂象的看法，日前她更跨區到嘉義參與國會改革說明會，被認為是尋求未來的戰友。

蘇方人士表示，除鞏固基礎黨部組織活動，接下來在國會暑期休會期間，也會透過舉辦青年座談與親子活動，希望針對20到40歲的族群對談，包括國會改革，與未來會期可能遇到的議題，「想要找回流失的黨員，要先告訴大家我們的理念是什麼」，這些活動目的性比較不強，人數也許是20-40人，希望讓他們了解民進黨的理念。

綠營另一熱門人選黨中央秘書長林右昌，也積極經營新北，他6日現身中和受鎮宮慶典，提到「代表民進黨主席賴清德送上祝福」，隔天7日在三重體育館出席新北市社會扶助協會餐敘，現場約千人，同屬正國會的市議員陳啟能喊出「支持林右昌在新北市擔任市長」，引發話題，。

林右昌祕書游本明說，林右昌身為黨的秘書長，勤走基層很正常，不只新北，中南部縣市也要關照，對於各方解讀都尊重。林右昌14日也安排再到新北，出席立委李坤城主辦的「反濫權護民主」三重區宣講。

藍綠動起來，民眾黨也不遑多讓，民眾黨立委黃國昌辦公室指出，台灣民眾黨在新北市地方規畫，由黨部主委陳世軒主委，除為市民朋友提供最好最優質的服務以外，也在新北市各區舉辦不同類型的活動，希望在有限的資源下，讓更多人認識、支持台灣民眾黨。