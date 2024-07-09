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北市推室內空品認證護市民 蔣萬安：3年內完成上千處場所
北市去年推出室內空氣品質認證場所推動計畫，迄今已有135處公私場所取得金、銀級認證，市長蔣萬安今出席台北市室內空品認證場所表揚暨宣導活動，肯定新取得認證場所與防治設備廠商，並宣布北市1103處公、私立敏感族群場所，以及12處運動中心，都將於2026年底前取得室內空氣品質認證，盼營造良好室內空品。
蔣萬安說，台北市民平均80%時間都待在室內，不論辦公大樓、大賣場或醫療機構，室內空品都是市民非常關心的課題，尤其中央機關最近也提到疫情逐步升溫，空品要求更顯重要。
他表示，環保局去年3月率全國之先推出台北市室內空氣品質場所認證計劃，希望透過相關步驟和程序，給予場所空氣品質的認證並分等級，輔導團隊免費到各場所輔導和診斷，提供空氣品質改善措施，由環保局實地查驗通過後給予認證，至今219家提出申請，其中135家已獲認證。
蔣萬安指出，市府公部門率先從托嬰中心、幼兒園、親子館、護理之家及全市12區運動中心開始認證，也感謝所有參與公司和提供高技術設備的廠商，北市府計畫未來3年內完成1133處公私場域的認證，分階段確保北市所有室內場域符合空氣品質標準。
環保局長徐世勲補充，計畫推動迄今，主動提出申請的公、私場所包含電影院、旅館業、遊樂場所、幼兒園、托嬰中心、國小、社會福利機構、護理之家、百貨美食街及餐廳、銀行、鞋業商場等，共有128處取得金級、7處取得銀級場所認證。
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