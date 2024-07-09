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看好印度市場 朱惕之率隊拚商機「新北館」打團體戰

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北市副市長朱惕之（右三）率新北廠商出席「印度台灣形象展（Taiwan Expo India 2024）」，拚國際能見度。圖／新北市政府提供
新北市副市長朱惕之（右三）率新北廠商出席「印度台灣形象展（Taiwan Expo India 2024）」，拚國際能見度。圖／新北市政府提供

疫情過後，跨國交流、商業活動更蓬勃發展，新北市副市長朱惕之近日帶領出口拓銷團前進印度，參加7月8日至7月10日的「印度台灣形象展（Taiwan Expo India 2024）」，也在會場上設置「新北館」，以團隊出擊方式，將效益發揮到最大。

新北市經發局長何怡明指出，此行有電動車、電競相關產品、資通訊、製造、醫療器材等20家新北廠商同行，瞄準印度、土耳其市場，要展現新北隊的實力。首站抵達印度新德里，參加7月8日至7月10日的「印度台灣形象展（Taiwan Expo India 2024）」，這也是繼去年新北市政府透過「現地參展」及「貿易洽談」模式，在東協市場創造成功經驗後，再次以合作創新模式協助新北產業拓展印度龐大內需市場。

朱惕之表示，印度為全球第一大人口國，具有豐沛人力資源與龐大消費市場，該政府自104年持續推動印度製造、數位印度、技能印度等政策，致力提升印度製造業投資環境、推展數位化基礎建設及人力技能培訓，並將政策範圍涵蓋至汽車及其零組件、資通訊、電子設備及醫療保健等產業。

「近年印度與台灣雙邊貿易在逆勢中大幅成長，台印合作勢在必行！」朱惕之說，現在正是台印合作最佳時機。新北市是擁有30萬企業的工商首都，在資通訊、電子與製造、醫療器材等領域發展，對廠商布局印度有一定優勢，相信新北企業會是印度城市發展的一大助力。

經發局補充，新北出口拓銷團開辦至今已創造逾94億元商機，自111年起導入「國際參展」模式，今年更首次跨區域整合拓銷版圖，瞄準印度和土耳其在經貿領域市場的重要地位，透過「印度參展團」和「土耳其拓銷團」，幫助新北企業開拓當地市場，盼能創造雙倍效益。

何怡明說，「新北館」作法是結合團隊能量，是此次唯一組團參與盛會的地方政府，盼能吸引買家停駐洽商，促成更多國際合作商機。

新北市副市長朱惕之（右一）、經發局長何怡明（左一）率新北廠商出席「印度台灣形象展（Taiwan Expo India 2024）」，拚國際能見度。圖／新北市政府提供
新北市副市長朱惕之（右一）、經發局長何怡明（左一）率新北廠商出席「印度台灣形象展（Taiwan Expo India 2024）」，拚國際能見度。圖／新北市政府提供

印度 新北

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