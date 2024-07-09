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台北中山商圈爆紅惹議遭人檢舉 在地居民正反意見不一

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市南西心中山商圈、赤峰街商圈鄰近捷運中山站與雙連站，近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。記者邱書昱／攝影
北市南西心中山商圈、赤峰街商圈鄰近捷運中山站與雙連站，近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。記者邱書昱／攝影

深受國內外遊客喜愛的南西中山商圈，近期遭人檢舉上百間攤商店家違反土地使用分區管制，而在地居民也持正反不一意見。反對認為，餐飲業產生的油煙、噪音，以及交通問題衝擊住戶。在地店家強調，攤商會再以更嚴格方式自律，盼不要造成對立。

「影響最多的是油煙問題。」在地居民透露，這裡原先是老社區，如今過多的商業行為，已影響到住戶生活品質，尤其餐飲業的油煙，造成街頭巷尾都會有味道，連帶影響到環境衛生等問題，再加上若營業到深夜，噪音的狀況也會浮現。

住戶談到交通問題，由於社區多半沒有自有停車空間，仰賴附近的公園等停車場，但是遊客一多，加上商辦的人潮，汽機車格更是一位難求，「有時還會有機車亂停的現象，直接影響到居民的交通。」

住戶認為，如今店家攤商越開越多，該要就地合法亦或是撤離都有困難，「前面已有師大夜市的狀況，當初明訂的法規明顯有瑕疵，市府無疑是等到問題出現再說的心態。」

針對攤商店家遭到檢舉問題。南西商圈店家兼住戶的侯小姐坦言，遭檢舉樣態多元，有些店家是登記飲料販售，但現場也有製作一些小點心等而違規。至於在2到3樓營業，她說，這項規定是在民國109年規範，部分店家是在此之前就設立，也有些業者則是1樓店面租金較高，才會選擇到2、3樓等原因。

侯小姐說，許多年輕創業者會選址在赤峰中山商圈，都是熱愛這裡的街巷文化，努力與當地居民共融共存，也用心於維護周遭環境，同時，當地的人口結構較為年長，很多店家會自主幫忙長輩們或是作為資訊站，「已培養出像是青銀共居的感情。」

侯小姐說，遭檢舉後攤商店家已發起連署，市府回覆需要先成立人民團體，目前著手相關的文件資料。她也強調，攤商也會更加嚴謹設立規範，像是限制營業時間、排隊路線，也會邀集產官學協助，提出良好的策略方式及自我約束。

侯小姐也說，2個月限期改善的時間過短，盼能和社區、市府等單位坐下來好好溝通討論，假若居民不歡迎商家要求撤離，也是經過一段完整的討論，「盼不要造成對立，朝和社區良好共存的方式進行。」

據了解，目前台北市府研議由副市長李四川邀都發局及產發局開會研議解決，畢竟市府大力宣傳南西中山商圈，若直接要求攤商撤離，也有些自相矛盾。

南西中山商圈近年吸引許多國內外旅客造訪。記者邱書昱／攝影
南西中山商圈近年吸引許多國內外旅客造訪。記者邱書昱／攝影
不少店家遭檢舉於2到3樓營業。記者邱書昱／攝影
不少店家遭檢舉於2到3樓營業。記者邱書昱／攝影
赤峰街上的店家。記者邱書昱／攝影
赤峰街上的店家。記者邱書昱／攝影

住戶 北市 攤商 餐飲業

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