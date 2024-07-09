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美食小吃大減！師大商圈成「小五分埔」業績下滑 理事長：盼市府放寬標準

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
師大商圈近年來近年服飾、美容店家，實已遠多於餐飲店，但生意逐年下降，特別是在疫情當時業績下滑至9成，很多店家都撐不下去關門。記者洪子凱／攝影
師大商圈近年來近年服飾、美容店家，實已遠多於餐飲店，但生意逐年下降，特別是在疫情當時業績下滑至9成，很多店家都撐不下去關門。記者洪子凱／攝影

台北捷運中山站商圈有店家接獲檢舉，收到市府都發局公文，宣稱店家都違反土地使用分區條例要求限期改善，甚至要求歇業，不少人憂心該商圈恐淪為「師大商圈翻版」。而過去師大商圈部分餐飲店家因周邊居民抗議遷移，也讓商圈深意逐年下降，商圈理事長也希望在不影響居民前提下，與政府協調放寬標準，挽救商圈業績

師大商圈理事長許勝雄表示，商圈在2015年以前都是全盛時期，當時不管是平日還是假日都擠滿了人潮，也曾經擴大到夜市規模，但店家進駐也影響到周邊居民居住品質抗議，最終在市政府介入取締下，近年來逐漸轉型，擺脫以餐飲為主的夜市樣態。

許勝雄說，目前周邊攤販加起來有將近300多攤，但全盛時期過後近年服飾、美容店家，實已遠多於餐飲店，但生意逐年下降，特別是在疫情當時業績下滑至9成，很多店家因此倒閉，現在雖然有好一點，但是今日天氣炎熱、學生放暑假人潮有明顯減少，業績也比前幾個月掉了2、3成。

記者今下午實際走訪師大商圈，因周邊學生放暑假加上平日關係，下午整個商圈人潮不多，店家也大多未開門營業。有地方人士透露，師大商圈轉型後美食少了很多，會來這邊逛街的遊客也減少，大多都是逛飾品、買衣服的人，但整體看起來無法走出自己特色，「與五分埔沒有什麼不同。」才會導致業績下滑。

許勝雄也說，商圈現在幾乎都在合法的地方營業，當居民有意見反饋的時候，也第一時間協商，希望能跟住周遭居民和平相處，製造「雙贏」，但還是能夠在不影響居民前提下，與政府協調放寬標準，特別是6米以下巷道營業限制能夠放寬，讓產業能夠進駐，不要讓業績一直走下坡。

師大商圈近年來近年服飾、美容店家，實已遠多於餐飲店，但生意逐年下降，特別是在疫情當時業績下滑至9成，很多店家都撐不下去關門。記者洪子凱／攝影
師大商圈近年來近年服飾、美容店家，實已遠多於餐飲店，但生意逐年下降，特別是在疫情當時業績下滑至9成，很多店家都撐不下去關門。記者洪子凱／攝影

夜市 業績 疫情

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