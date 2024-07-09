北市中山商圈違土管規定疑投資客檢舉？ 蔣萬安：無都更案申請

台北市中山商圈近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。台北市長蔣萬安今出席環保局「台北市室內空品認證場所表揚暨宣導活動」前被問及是否有解套方式，他回應會確保既有發展方向、朝都市計畫通盤檢討方式解決，目前也無都更案申請。

蔣萬安表示，中山商圈有非常多在地特色的店家，也有許多青年創業，他自己都非常喜歡。市府會確保這個商圈既有發展的方向，都發局也會朝向都市計畫通盤檢討方式解決。

蔣萬安說，他也有詢問都發局，都發局回報目前沒有任何都更案申請；即便要進行都更，也必須要由屋主和所有權人依照相關程序，經過他們同意才能辦理，市府這部分都會了解，持續溝通。