快訊

高雄上月130戶停電原因找到了 竟是「他」破壞台電配電室釀禍

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

北市中山商圈違土管規定疑投資客檢舉？ 蔣萬安：無都更案申請

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市中山商圈傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。台北市長蔣萬安今出席環保局活動前受訪表示，無都更案申請。記者林佳彣／攝影
台北市中山商圈傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。台北市長蔣萬安今出席環保局活動前受訪表示，無都更案申請。記者林佳彣／攝影

北市中山商圈近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。台北市長蔣萬安今出席環保局「台北市室內空品認證場所表揚暨宣導活動」前被問及是否有解套方式，他回應會確保既有發展方向、朝都市計畫通盤檢討方式解決，目前也無都更案申請。

蔣萬安表示，中山商圈有非常多在地特色的店家，也有許多青年創業，他自己都非常喜歡。市府會確保這個商圈既有發展的方向，都發局也會朝向都市計畫通盤檢討方式解決。

蔣萬安說，他也有詢問都發局，都發局回報目前沒有任何都更案申請；即便要進行都更，也必須要由屋主和所有權人依照相關程序，經過他們同意才能辦理，市府這部分都會了解，持續溝通。

北市 蔣萬安 都更

延伸閱讀

脆爆萬安梗…釣出本尊蔣萬安留言我不太冷 網笑太地獄

大巨蛋座椅爭議 議員批蔣萬安甩鍋願募款改椅色

王世堅自稱野獸、好感度超前型男市長 蔣萬安一句話回應

被問藍委助攻反幫罷免謝國樑添柴火？ 蔣萬安用9字回應

相關新聞

美食小吃大減！師大商圈成「小五分埔」業績下滑 理事長：盼市府放寬標準

台北捷運中山站商圈有店家接獲檢舉，收到市府都發局公文，宣稱店家都違反土地使用分區條例要求限期改善，甚至要求歇業，不少人憂...

中山商圈74家業者遭檢舉違規恐出走？ 北市府曝短、長期兩解法

北市南西心中山商圈、赤峰街商圈鄰近捷運中山站與雙連站，近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資...

政院通過2穩定供水先期計畫 蔡適應：根本解決基隆供水

行政院5日核定經濟部所研提「基隆地區長期穩定供水先期規劃」，預計今年至明年進行「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」先期規畫...

北市中山商圈違土管規定疑投資客檢舉？ 蔣萬安：無都更案申請

台北市中山商圈近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。台北市長蔣萬安今出席環保局...

中山商圈百店家違土管 藍綠白促蔣拿辦法：別變師大翻版

被網友封為正妹最多、也被國外雜誌評比為全球四十大最有質感的赤峰與南西心中山商圈，近期因有近百店家被檢舉違反土地使用分區管...

新北社宅承租辦法 「訪視住宅」被疑侵害人權

全台社會住宅愈蓋愈多，管理卻也出現不少問題，新北市府修正「新北市社會住宅承租辦法」，其中21條管理單位有權在5日前書面通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。