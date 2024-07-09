中山商圈百店家違土管 藍綠白促蔣拿辦法：別變師大翻版

被網友封為正妹最多、也被國外雜誌評比為全球四十大最有質感的赤峰與南西心中山商圈，近期因有近百店家被檢舉違反土地使用分區管制條例，要求限期2個月改善，否則關門歇業。民進黨議員顏若芳透露，她有打電話給副市長李四川，允諾會找都發、產發局，在既有法規下，如何讓店家與住家能夠共存。藍綠白議員都呼籲，蔣市府應該研擬辦法，不要讓赤峰南西商圈變「師大商圈翻版」。

民進黨議員顏若芳說，目前中山捷運站心中山周邊的土地使用分區是住四，店家有巷弄寬、行業別的限制，但台北市已經沒有純住宅區，基本上都是住商混合，加上心中山也是台北市大力宣傳的景點，殊不知市府鼓勵大家來心中山，結果舊有的法規沒有讓店家與社區共存，現在真的很像師大商圈翻版。

國民黨議員柳采葳也表示，南西跟赤峰商圈都是中山大同區非常指標性的景點商圈，不合時宜規定就應當放寬，在合理的規範下協助商圈發展，籲蔣市府研擬最妥適辦法，不要變成「師大商圈翻版」。

民眾黨議員林珍羽也表示，台北市不管哪一個商圈，商圈都是推動地方經濟最重要的脈絡，蔣市府要去正視商圈與住宅共存的機制，可以參考四平、永康商圈如何商業發展與居住品質共存共榮。

民進黨議員陳怡君說，台北市商業處網站將赤峰街列為市府宣傳及輔導商圈，怎麼蔣萬安市長一上任喊了「大都更時代」後，竟讓惡意的投資客以不斷檢舉的方式逼退商圈商家，市府卻選擇裝聾作啞積極配合？籲蔣萬安應設法保障商圈權益，應該真正關注並解決商圈面臨的問題，切實為市民謀福利。

國民黨議員楊植斗說，過去整頓師大商圈時有利也有弊，大量違規小吃店退出，衣服飾品的攤位進駐人潮大減，住宅區內住戶也獲得安寧，但記憶中的師大夜市不復存在令人傷感。

顏若芳說，先前就有多家名店因為被檢舉搬走，包括赤峰街上有一家大阪燒，先前就是因為被檢舉搬出去；還有一家大排長龍的漢堡排名店，因被檢舉也被迫搬到華山。

顏說，北市府左手大力打造捷運線型公園，人、店家都聚集了，卻發生都市計畫土管法的問題，呼籲蔣市府應該要檢討現有法規，讓住戶與店家共存，讓社區能夠繼續發展下去，不然趕走了對社區也不好，不能有噪音空汙都可以去規範，而不是店家貸款花一兩百萬開店，結果要被結束營業搬走。