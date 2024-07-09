中山商圈74家業者遭檢舉違規恐出走？ 北市府曝短、長期兩解法

北市南西心中山商圈、赤峰街商圈鄰近捷運中山站與雙連站，近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走，甚至疑與投資客推都更有關。台北市都發局今回應，2商圈共74家業者被檢舉，多是路寬限制問題，目前已協助商圈申請適用處理商圈內住宅區違反都市計畫法裁處作業原則，未來將納全市通檢檢討。

依「台北市土地使用分區管制自治條例」及「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，第四種住宅區作餐飲、零售等商業使用，大多須臨接8公尺以上道路，並須符合樓層、面積等允許使用條件，此舉主要是為保障住宅區的消防、環保、公安等環境品質。

南西心中山商圈位在民生西路、南京西路、南京西路25巷及承德路二段，赤峰街商圈則是民生西路、中山北路、長安西路及承德路；2個商圈土地使用分區大部分為住四，巷弄寬度主要為5.45至6公尺左右。

都發局都市規畫科長蘇芯慧說，因民眾4月多次大量檢舉違規使用，經北市商業處陸續稽查，通報多數商家營業態樣為飲料店業及餐館業，未符住四需臨接8公尺道路寬度的土地使用分區管制規定，都發局已依規定陸續於5月底對建築物使用人寄發行政指導函，限期2個月內改善。

都發局建築管理科長高國峯補充，接獲通報共74家，包含赤峰街商圈44家、南西心中山商圈30家，以餐飲業為大宗，少數為汽車材料、服飾店等行業別，多是路寬限制問題，另零星不到10家違規是在2樓營業，不符限於建築物第1層及地下1層使用的規定。

都發局說，為兼顧北市住宅區商圈的商業發展及住宅品質維護，北市府訂有「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，規範由該商圈內2020年1月1日前已設立的商家連署、自律項目如噪音、油煙、垃圾等規定，如經環保局、衛生局查告1年內累計違反自律項目達3點者，再依都市計畫法裁罰。

目前赤峰商圈及南西心中山商圈已遞件申請適用，都發局依規定審理中。不過，2個商圈現況作餐飲、零售等商業使用，不符合都市計畫及土地使用分區管制規定，地方建議修正相關法令等意見，北市府表示尊重。

都發局說，2019年間辦理大安區都市計畫通盤檢討時，師大商家陳情放寬第三種住宅區1樓作餐飲、零售等規定，當地居民持有反對意見，因未獲共識而維持現行規定。

都發局指出，預計明年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，考量住宅區使用項目的檢討仍需居民與店家間彼此有共識，始得共存共榮，後續將評估地區發展情形，聽取商圈店家、地方民眾的意見，兼顧地區居住環境與商圈發展，納入全市都市計畫通盤檢討案檢討。

至於外傳該區是因投資客檢舉讓店面遷走以利都更，都發局回應未收獲相關訊息。