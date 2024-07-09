新北社宅承租辦法 「訪視住宅」被疑侵害人權

全台社會住宅愈蓋愈多，管理卻也出現不少問題，新北市府修正「新北市社會住宅承租辦法」，其中21條管理單位有權在5日前書面通知後「訪視住宅」，且承租人不得拒絕。新北藍綠白議員質疑，外頭承租房子，租客有百分百使用權，房東不得任意進入房子，市府認為是對住戶關懷，且中央、北市都有相同規定，但議員質疑警察都需要有搜索票才能進入民宅，需要關懷的民眾還有社會局社工可以介入，不予查照該條文。

不過該辦法已上路，新北市城鄉局表示，相關承租辦法每兩年會修正一次，當初與住戶簽約時，合約都有載明相關內容，下次修正會再依照議員建議修改。

新北市社宅截至5月已有8000餘戶，預計未來與中央合作可達4.5萬戶，但隨著社宅入住人口愈來愈多，管理上也出現不少問題，新北雙和地區某社宅，就曾出現租客違規停車、在公共區域私設監視器，甚至在陽台堆置易墜落雜物、囤放垃圾廢棄物等行徑，住戶更因此與新北住都中心鬧上法院，目前仍在訴訟中。

甚至有傳出有民眾在社宅內吸毒，遑論民眾最常投訴的「室內吸煙」問題，都上管理單位相當頭痛。

新北市城鄉局日前修訂「新北市社會住宅承租辦法」，其中第21條規定，本局或委託經營者得訪視住宅，檢查建築物、設施與設備、及核對承租人身分。訪視日五日前應書面通知承租人，承租人不得拒絕。

民眾黨議員陳世軒質疑，外面租屋房東都不得進入民眾住處，社會住宅可以這樣做嗎？城鄉局長黃國峰回應，社宅住戶多元，有獨居老人、弱勢或身障坐輪椅狀況，管理單位可透過訪視、按門鈴或打電話關心，有無需要幫忙等，目前中央、台北都有同樣的做法。

民進黨議員卓冠廷指出，中央相關法規的訪視住宅，是檢查建築物設施設備，但照新北說法，訪視的過程變成強調「個人」，訪視設備、確定建物情況沒問題，但變成要訪視某些族群，可能會有爭議。

國民黨議員劉美芳也說，城鄉局與住都中心是管理單位，但這些進入民宅、關懷弱勢的措施，應該是警察局、社會局的權限，況且讓物業管理單位進入，後續處理也是需要警方與社工。

黃國峰強調，相關訪視會符合比例原則，不會逐戶訪視，會針對有需要關心關懷或身障人士需要幫忙，讓社區共融，若需要社會局、衛生局幫助，都會請求相關局處協助。

議會法規會決議，訪視住宅恐侵害人民居住權及違反契約平等原則不予查照，並建議城鄉局下次修法時檢討修正。

城鄉局住宅發展科江怡瑩表示，當初修法原因是因為社宅住戶享有租金便宜的優惠，應該需要有同樣的義務以維護社宅使用，目前辦法上路以來，其實大部分住戶都能夠配合，目前執行上尚未遇到困境；會在下次修法時，將相關議員建議納入。

第一線執行者新北住都中心表示，對需關懷或高風險族群，都有固定的訪視流程。物業管理人員在新住戶入住時就會建立家戶諮詢表，透過訪談方式評估住戶是否需分類與分級在哪一階段，後續針對評估表來追蹤管控或協助（例如列入關懷專案或轉介社工等），持續更新住戶的情況直到結案。