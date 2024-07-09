中山商圈遭檢舉文創商店恐消失？ 商業處：將開公聽會

特色文創小店、咖啡廳、古著服飾店林立的台北市「南西中山商圈」，近期數百間攤商遭人檢舉違反土地使用分區，要求限期2個月內改善，然而，店家們坦言難以改變的現況，組成自救會盼市府放寬法規。商業處表示，目前有6間攤商有使用明火，屆時會開公聽會並協助輔導。

店家所組的自救會「南西商圈不分手宣言」指出，4月到7月期間，不斷收到同一位非居民的民眾檢舉，指營業樣態不符合台北市土地使用分區對住四建物的規定，包含設置地點鄰近街道不足8公尺，空間使用應該在一樓或地下一樓。並要求2個月內改善

「南西商圈不分手宣言」認為，住商分離的概念是源自國外，然而，台北市都市發展自有一套脈絡，形成高度的住商混合，導致店家有商登納稅，但是不符現有的土地使用分區的狀況，以至於法規缺乏了彈性。

「南西商圈不分手宣言」說，攤商店家們幾乎都是年輕創業，礙於財力等因素，難以在2個月內改善空間，希望市府能跨局處從制度面、法規、社會文化，以及民間學術團體等各方意見，否則商圈屆時只能含淚告別。

台北市商業處商業輔導科長翁誌麟表示，據了解，由於攤商店家有收到民眾檢舉，因此攤商店家的發展協會發起連署，目前已超過50間連署，不過，由於其中6家攤商有使用明火的狀況，因此商業處負責協助這6間店家，也會舉辦公聽會再處理後續事宜。