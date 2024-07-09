新店第三公墓禁葬將開發？民團盼「安坑刑場」全區保留
新北多區公墓陸續綠化，其中新店第三公墓近期將全面禁葬，地方有聲音盼遷葬並綠化或開發，不過該園有區域曾為「安坑刑場」，在地文史團體發起連署盼全區保留，呼籲市府應於現地明確標示，並立即啟動文資保存審議程序；該團體指出，線上團體有眾多連署加入，個人連署一天內也突破200人。
新北民政局指出，新店第三公墓於2019年4月公告部分範圍禁葬，預計於2024年7月15日公告剩餘範圍禁葬。下城里長廖瓊瑤表示，看到新北各地很多公墓開始綠化，希望第三公墓未來可以建寶塔方式遷葬，空出來的土地可以有更多利用與規畫，像是休憩公園等；立委羅明才則認為，安坑正缺產業園區，加上面臨AI浪潮，該區交通四通八達，可思考先規畫作為寶高智慧園區三期的用地。
不過據當地居民指出，新店第三公墓內過去有部分區域是「安坑刑場」，是一個不幸時代的歷史遺跡，不應該因為開發而被抹滅。國家人權博物館網站說明，新店第三公墓為原安坑刑場，今日作為公墓使用，舊有刑場範圍已難考。
在地文史團體「暗坑文化工作室」昨發起線上連署，批評墓葬文資又要遭到破壞，且公墓內的「安坑刑場」還將夷為平地，呼籲新北市府應該正視安坑刑場的歷史重要性，應於現地明確標示，避免無知者前來破壞或主張清除，並立即啟動文化資產保存審議程序，全區保存以作為國家級人權教育場址，為台灣後代留下「警惕」的人權教育歷史現地。
暗坑文化工作室執行長吳柏瑋指出，連署已經有眾多團體加入，包含陳文成博士紀念基金會、台南社區大學、惜根台灣協會、台灣二二八關懷總會；個人連署也不少，短短一天就200多人，且還在持續增加中，希望市府及各界都能重視該議題。
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