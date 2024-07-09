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泰山公有市場減塑 一個月少用4500個塑膠袋

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
為推動減塑政策，新北環保局推動不塑市場，泰山公有市場是新北第6處。記者劉懿萱／攝影
為推動減塑政策，新北環保局推動不塑市場，泰山公有市場是新北第6處。記者劉懿萱／攝影

為推動減塑政策，新北環保局推動不塑市場、不塑夜市及不塑之客友善店家，已逾有500家業者參與。泰山公有市場是新北第6處加入的不塑市場，迄今已減少4500個塑膠袋。環境部資源循環署長賴瑩瑩說，減塑3個口訣，買菜自備環保袋、蔬果裝一袋、不要每攤都要袋，盼改善民眾習慣。

資源循環署長賴瑩瑩表示，環保有兩大方向，一是減碳、二是減塑，市場是塑膠袋很多的地方，自己身為菜籃族也非常了解民眾習慣，因此減塑並非不要用塑膠袋，而是希望改善習慣，包括自備購物袋或是兩三樣裝一袋。賴也提供減塑3個口訣，買菜自備環保袋、蔬果裝一袋、不要每攤都要袋，如此可減少20%塑膠袋。

環保局長程大維說，新北2019年起蘆洲永平市場率先加入，林口市場、汐止秀豐市場、三重中央市場、樹林保安市場及泰山公有市場陸續加入，預計每年都要拓展1家公有市場，同時也設置47處回收箱，讓忘記帶購物袋的民眾自行取用，光今年上半年已減少約12萬2000個塑膠袋。市場處長李長奎則說，新北自營公有市場38座、列管攤集場135處，盼為未來能逐步加入不塑市場行列。

泰山市場自治會長張慶芳說，很支持減塑活動，2021年就不主動提供塑膠袋，2022年再推出自備環保盒、袋子、杯子，最高可現折5元，今年透過集5點換衛生紙的方式，增加誘因，周六排隊換衛生紙人潮都會爆滿。自治會總幹事陳筱蕾也指出，每周發100分不夠又再追加至400分，8點開放9點就發完了，一天就少2000個塑膠袋。

市場內賣水餃的吳姓攤商說，會加入減塑是有感於環境破壞日趨嚴峻，因此攤位比照超商塑膠袋需付2元，但他坦言仍有菜籃族會抱怨，也會準備零錢幫忙付掉，不僅環保還能捐愛心。郭姓婦人說，她幾乎每天來市場買菜，都會自備乾淨塑膠袋重複使用，像是已經有外包裝的麵條、水餃，就不會再拿一個外袋。

環保局說，泰山市場6月至11月推出集點活動，只要自備購物袋、環保容器，或攜帶家中2個閒置環保袋至活動櫃台捐贈，就可集點兌換衛生紙，迄今一個月已有1110人次參與，減少4500個塑膠袋、回收210個環保袋。泰山市場也與創世社會福利基金會合作，民眾若索取塑膠袋可樂捐零錢。

新北環保局推動不塑市場，攤商不主動提供塑膠袋。記者劉懿萱／攝影
新北環保局推動不塑市場，攤商不主動提供塑膠袋。記者劉懿萱／攝影
每日來市場買菜的郭姓婦人自備乾淨塑膠袋重複使用。記者劉懿萱／攝影
每日來市場買菜的郭姓婦人自備乾淨塑膠袋重複使用。記者劉懿萱／攝影
泰山市場6月至11月只要自備購物袋、環保容器，或攜帶家中2個閒置環保袋至活動櫃台捐贈，可集點兌換衛生紙，每次都人潮爆滿。圖／泰山市場自治會提供
泰山市場6月至11月只要自備購物袋、環保容器，或攜帶家中2個閒置環保袋至活動櫃台捐贈，可集點兌換衛生紙，每次都人潮爆滿。圖／泰山市場自治會提供
新北環保局推動不塑市場，攤商不主動提供塑膠袋。記者劉懿萱／攝影
新北環保局推動不塑市場，攤商不主動提供塑膠袋。記者劉懿萱／攝影
新北環保局推動不塑市場，攤商不主動提供塑膠袋。記者劉懿萱／攝影
新北環保局推動不塑市場，攤商不主動提供塑膠袋。記者劉懿萱／攝影

塑膠袋 新北 衛生紙

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