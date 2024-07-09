北市最香商圈恐成師大夜市翻版？ 都發局：符合條件緩裁罰

台北中山商圈恐成師大夜市翻版？近期不少商家陸續收到台北市都發局公文，稱位處台北市土地使用分區管制自治條例第四種住宅區的他們違反都市計畫法，要求限期2個月改善。都發局今回應，民眾4月大量檢舉，經檢視大部分屬於路寬不符，陸續針對違規商家行政指導；只要符合商圈內住宅區裁處作業原則，就可暫緩裁罰。

都發局建築管理科長高國峯說明，北市府處理中山商圈、赤峰商圈的違規商家，主因是民眾4月間向商業處大量檢舉，都發局接獲通報有一些違規商家，經檢視大部分屬於路寬不符的土管規定，並陸續針對違規商家做行政指導。

高國峯指出，當地商家業者希望能夠透過北市府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則，該作業原則是需由商圈的組織、發展協會等提出申請，門檻要達到50家以上、2020年前設立且土管附條件不允許的商家，有明火者則要辦理社區參與並依法辦理公安、消安申報。

他表示，凡符合這些條件的違規商家，可採用計點方式，意即違規商家只要不影響周邊居住民眾生活品質，相關單位未有1年計點達3點以上，就可暫緩以都市計畫法來裁罰。至於該地區未來在都市計畫如何調整？都發局會尊重當地意見，納入日後地區通盤檢討的考量。