世壯運招手北台灣6縣市商圈店家 共推特約商機
新北市經發局今天表示，雙北世界壯年運動會即將舉辦，為促進世壯運的旅遊商機，即日起邀請雙北、桃園、新竹縣市及宜蘭縣商圈特色店家或攤商成為特約店家，共同推出消費優惠。
新北市經發局今天發布新聞稿指出，雙北世界壯年運動會是繼2017年台北世大運後，台灣最大規模的國際性運動賽事，預計將吸引約4萬名選手及其親友參與，也將帶動世壯運的旅遊商機。
經發局表示，即日起至民國114年1月31日，除了基隆市外，邀請台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等北台灣6縣市的商圈特色店家或市場夜市攤商參與成為世壯運特約店家，共同推出消費優惠，搶搭世壯運旅遊消費熱潮。
針對加入世壯運特約店家，經發局指出，即可成為選手限定電子現金券指定使用店家，鼓勵新北各商圈等相關業者攤商踴躍參與，透過與世壯運串聯的活動，將有效強化特約店家品牌形象及特色議題宣傳，提升其國內外知名度及商機。
經發局表示，根據世壯運執行辦公室規劃，將招募「美食小吃」及「娛樂」與「購物」等3大旅遊必備類型特約店家，募集2025年4月至6月的特約店家消費優惠，並推出選手限定的電子現金券，以提升參賽選手及其親友消費誘因，推廣台灣商圈、市集特色。
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