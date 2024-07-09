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北市最香商圈…近百店違土管？疑投資客檢舉將組自救會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市捷運中山站南西商圈有店家將組自救會。記者林俊良／攝影
台北市捷運中山站南西商圈有店家將組自救會。記者林俊良／攝影

被網友封為正妹最多的台北捷運中山站，因潮牌店家聚集，成為近年台北市最夯的熱門商圈，也成為台北市觀光新景點，不過近期有店家陸續接獲檢舉，包括從中山赤峰街到雙連的小店，陸續都收到台北市政府都發局公文，宣稱這裡的店家都違反土地使用分區條例，要求限期2個月改善，甚至是關門歇業。

粉專聲量看政治昨晚在臉書貼文表示，這意味著，才剛成為台北人新去處，日本人最愛的中山站商圈，準備要步入師大商圈後塵，被迫成為歷史。粉專提到，經側面了解，是投資客用檢舉方式有意讓大量中山商圈的店家離開，當店家被迫撤離，房東找不到願意接手的人，自然只能無奈地把房屋賣出做都更

據了解，這半年來，中山商圈的相關店家一直收到租金詢問，以及房東是否賣房，甚至是否要整合都更的電話。似乎有投資客正在動整片赤峰街都更的念頭。粉專表示，有超過60個店家就被一位所謂的民眾檢舉，上百間店陸續收到函文，包括餐飲、美髮、服飾、雜貨，中山捷運商圈的店家幾乎都有中。

中山商圈是這幾年，隨著赤峰街轉型、當代藝術館連結新創藝術家駐地，並結合中山捷運站與新光三越南西店，綜合而成的年輕人新去處。目前中山捷運商圈有店家將組自救會，先在臉書成立「南西商圈不分手宣言」並發起連署。

北市 捷運 都更

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