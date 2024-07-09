帶孩子去放電！teamLab回歸新北市兒童藝術節

暑假期間，許多家長會安排親子活動，參加公部門主辦的場子，是相對經濟實惠的選項。2024新北市兒童藝術節「怪獸王國」7月13日至7月21日在市府大廳、市民廣場、府中廣場登場，再次邀請日本知名科技藝術團隊teamLab，打造3件科技互動藝術作品，營造國際視野與創意的藝術盛宴。

新北市文化局長張䕒育說，teamLab以其豐富的策展經驗和強大的品牌號召力，繼作品「滑梯水果園」之後，今年強勢回歸，再度帶來風靡全球的科技藝術作品，展示國際合作與創意的完美結合。

座落市府大廳中央的teamLab「彩繪城鎮」，民眾可將親手繪製的汽車、建築等圖案，掃描轉化為立體，進入虛擬的3D城鎮中，通過觸碰物件來改變動作，與城市景觀互動，培養空間概念。市府大廳東側還有兩件teamLab互動作品「小人兒所居住的桌子」和「串連吧！積木小鎮」，當小朋友將手或物品放在「小人兒所居住的桌子」上時，住在桌子裡的小人兒們就會移動、滑行、跳躍和攀爬到物品上，讓家長、孩子們在遊戲中學習牛頓運動定律。

主題「串連吧！積木小鎮」是通過串連相同積木來啟動交通工具，透過不同顏色的積木來延伸移動路線，從中培養孩童的邏輯思考能力。市府大廳西側則是打造一座匯聚小怪獸的「彩虹溜滑梯」，充滿歡樂氣息、繽紛色彩與動態幾何元素，小朋友們可在此盡情釋放電力。

另，響應2024新北市兒童藝術節系列活動，府中15與富邦文教基金會momo mini親子電影院合作「親子短片輯」特映活動，精選國內難得一見的國際兒童影展動畫、劇情短片與臺灣本土優質影像作品，7月14日、8月11日二天特別放映，邀親子一同進入影廳觀賞。

共精選12部短片作品，包括曾獲漢堡國際短片電影節提名，由德國動畫導演朱莉婭奧克創作的「動物哇哈哈：吃不到蟲的啄木鳥」與「動物哇哈哈：河豚寶寶的生存之道」，這些作品畫風色彩簡約、故事節奏明快，是輕鬆愉快的喜劇動畫小品；導演揚米卡創作的3D偶動畫「我的對手是隻鵝」，詼諧地描述即將一觸即發的人鵝大戰，幽默逗趣的劇情中蘊含真摯的情感。