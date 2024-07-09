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脆爆萬安梗…釣出本尊蔣萬安留言我不太冷 網笑太地獄

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有網友昨天在Threads（脆）貼文說，「護理師妹妹拿了一個好物給我裝冷凍食品」，妹妹稱「這個是萬安送的保冷袋」，竟釣出本尊蔣萬安來留言「我不太冷...」。圖／引用自社群
有網友昨天在Threads（脆）貼文說，「護理師妹妹拿了一個好物給我裝冷凍食品」，妹妹稱「這個是萬安送的保冷袋」，竟釣出本尊蔣萬安來留言「我不太冷...」。圖／引用自社群

有網友前天在Threads（脆）貼文說，「護理師妹妹拿了一個好物給我裝冷凍食品」，妹妹稱「這個是萬安送的保冷袋」，讓這名貼文網友問「你跟台北市長蔣萬安很熟喔，叫人家萬安？」結果妹冷回「不是啦，是萬安生命....」，想不到貼文一出，竟釣出本尊蔣萬安來留言「我不太冷...」。

這個萬安梗話題，也意外引發許多脆的網友來留言，這名貼文網友立馬回蔣萬安，「市長你太超過了啦...，顏值高又這麼幽默還親民，這個票我真的不曉得還能投給誰？」

還有網友狂讚「野生市長...」，不過更多網友笑這個貼文太地獄梗了，「怕被裝進去，瑟瑟發抖中...」、還有網友說「不敢亂回，太地獄梗了啦」、「有點地獄但又好好笑」、「太過分了，直接笑出來」、「笑歪」、「地獄微微...。」

也有萬安生命的小員工來留言，「原來大家這麼喜歡我們送的保冷袋....」。

台北市長蔣萬安回應社群留言，引起網友討論。本報資料照片
台北市長蔣萬安回應社群留言，引起網友討論。本報資料照片

妹妹 蔣萬安

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