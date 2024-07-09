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劍龍稜又出狀況…男子獨攀腳抽筋 警義消上山找到帶下山

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市消防局8日晚間派遣警、義消上山，協助獨攀瑞芳劍龍稜時，因為腳抽筋無法下山的男子下山。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局8日晚間派遣警、義消上山，協助獨攀瑞芳劍龍稜時，因為腳抽筋無法下山的男子下山。記者邱瑞杰／翻攝

新北市瑞芳區山區又傳出獨攀劍龍稜求助事件，1名男子8日獨自到劍龍稜登山，晚間7點左右打119求助，指腳抽筋，意識清醒，無法自行下山。警義消共9人上山，8點9分找到他，9點左右帶下山脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心8日晚間7點1分接獲報案，求助者說，今天一個人土爬劍龍稜，下山途中腳抽筋，天色已暗，無法下山，請求救援。

消防局出動金山中隊和瑞芳、九份分隊，共9車19人前往現場，首批消防員8人，加上1名義消共9人，7點35分從登山口上山，晚間8點9分找到求助男子時，意識清楚，生命徵象穩定，腳仍感覺抽筋，但在陪同休息一段時間後緩解，一起下山，晚上9點3分回到登山口。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，登山前應評估自身體能，確實妥善規劃登山行程，儘早出發前往以免攻頂時間過晚，導致下山時天色昏暗，路徑難以分辨而造成迷途。從事登山活動應避免單獨上山，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。

羅億田說，民眾如果在登山過程中迷路了，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，並遵循1.移至手機訊號收訊良好處所。2.按下新北119山難定位簡訊。3.原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，減少體力消耗及意外發生。

新北市消防局8日晚間派遣警、義消上山，協助獨攀瑞芳劍龍稜時，因為腳抽筋無法下山的男子下山。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局8日晚間派遣警、義消上山，協助獨攀瑞芳劍龍稜時，因為腳抽筋無法下山的男子下山。記者邱瑞杰／翻攝

意識 瑞芳

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