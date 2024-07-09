忠孝西路全面放行機車 得等2條件

台北車站是全北市公車密度最高地點，近百條路線行經，因車流量大，導致忠孝西路至今未開放機車全時段通行。北市交工處說，會等公車路線大整併、雙子星大樓開發完成後，才有可能全面開放機車行駛忠孝西路。

忠孝西路禁行機車44年後，前年底解禁，開放機車於23時至隔日清晨6時通行。台灣機車路權促進會理事羅宜認為，北市其他路段有相同數量的公車進出，卻開放機車通行，若因公車數量多就禁行機車，等同是針對弱勢用路人，優先服務大客車、自小客車，非常不合理。

北市交工處長劉瑞麟坦言，忠孝西路全時段開放機車行駛，須等雙子星開發完成，或北車周遭公車路線大整併後，才有機會全面開放。

北市公車聯營管理委員會執行長李建文說，現階段公車業者都反對忠孝西路開放機車通行，若可規畫繞過忠孝西路的道路，讓機車族行駛，不僅能增加便利性，也能保障行車安全。