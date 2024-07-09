台北車站名有20處 公車乘客霧煞煞

台北車站連通道複雜，常被稱「巨型迷宮」，車站外名為「台北車站」的公車站名，也因分散於忠孝西路、市民大道與周邊道路等20處，常讓外縣市民眾、觀光客迷路，搞不清楚該到哪搭車。跨黨派北市議員昨辦公聽會，民團倡議設北車公車轉運站，交通局坦言有難度，恐增加公車族通勤時間。

記者直擊北車周邊公車站牌，若從捷運板南線出站想轉公車到中和，捷運車站內附設的公車地圖就有10多處站牌地點，忠孝西路、重慶北路上的「北車」站牌都有往中和的公車，單是忠孝西路站牌點就有4處，到哪等車霧煞煞。

在南陽街補習的陳同學說，家住基隆，高一時有次跟同學看電影，繞了4、5個站牌才找到要搭的公車站點。

北市議會交委會跨黨派議員昨舉辦「北車建置市區公車轉運站」公聽會。民團倡議，可設置類似「新北市新板特區轉運站」，把所有名為「台北車站」的公車站牌集中在同一處。

北市交通局公運處指出，若要集中公車站牌，公車路線勢必要繞行，1天恐影響到3.5萬人次，道路也會產生新瓶頸點。

議員趙怡翔質疑，道路限制應可透過號誌、交通工程解決；陳宥丞也認為，公運處「先射箭再畫靶」，先拒絕集中公車站牌再找理由，應用數據和民間對話；詹為元則說，看不出公運處有模擬運算或統計數據，都憑感覺否定提案。

陽明交通大學運管系副教授王晉元認為，北車站牌散布各處，對旅客不友善，建議可運用悠遊卡的使用紀錄，了解民眾搭車起訖點，簡化公車路線，再分階段處理是否要設公車轉運站。台大助理教授陳彥向說，是否集中所有公車站到轉運站，需視路線討論，如公車轉捷運與台鐵就維持路側站牌、公車轉公車集中到轉運站內。

交通局副局長葉梓銓說，將邀交工處、公運處與悠遊卡公司探討，盼尋找解方。