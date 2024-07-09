交通解套 三貂嶺觀光利多

三貂嶺瀑布群步道是新北觀光亮點，聯外交通面臨困境，台鐵允諾興建便橋，地方樂見其成。新北市觀旅局表示，三貂嶺擁有豐富觀光資源，便橋完工對當地發展觀光是利多，也不會再有讓遊客冒險走鐵道的壓力。

新北瑞芳三貂嶺瀑布是熱門景點，位於瑞芳、雙溪交界，假日遊客如織，聯外道路需要靠鐵道便道，恐違反「鐵路法」，讓官方宣傳時，有股難以點破的尷尬。

新北觀旅局長楊宗珉直言，這不僅是觀光的問題，當地兩側本來就有長住居民，台鐵一直沒有解決這問題，若遲遲無法解決，三貂嶺車站就沒有意義，不如乾脆廢站。

台鐵昨天同意，可以利用夜間無列車時段，讓承包地方美化工程人員通行施工，也允諾興建便橋提供民眾通行，待便橋啟用後再封閉便道。

新北觀旅局表示，聯外交通困境解除後，市政府能夠對當地有更多宣傳，會建議民眾從台鐵三貂嶺站出發，先遊覽瀑布群，接著參觀生態友善隧道，並且順遊附近猴硐貓村或平溪線等其他景點。