三貂嶺進出有解 台鐵允建便橋

跨越鐵道旁維修便道進出，是新北市瑞芳區三貂嶺居民的日常，近年三貂嶺瀑布群步道夯，假日每天湧入百名遊客，不少人甚至會跨越軌道，為此吃上1萬元罰單。台鐵等單位昨會勘，決定在夜間無列車行駛時段，開放施工人員通行便道。台鐵允諾興建便橋供民眾通行，之後就會封閉便道，嚴禁通行。

立委廖先翔說，台鐵平溪線鐵道占用早年三貂嶺居民跨河的聯外道路，民眾長期被迫違法、冒險行走台鐵鐵橋維修便道，「很難想像到了2024，還有那麼克難場景」，居民出入要冒著被開罰的風險，令人難以想像。

廖先翔說，現況就是大家通行鐵橋便道，台鐵睜一隻眼閉一隻眼，行人也要碰運氣，「不知道這次會不會被告發開罰」。除此之外，前往三貂嶺瀑布群步道的遊客也有同樣困擾，如果發生災害，也會影響救難救護。

廖先翔5月3日提案修改鐵路法，主張增訂鐵路路線、橋梁為居民通行必經通路，且無公有道路替代情況，解除「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行處所」規定，立法院交通委員會日前排案審查。

在三貂嶺鐵軌旁，台鐵豎立多面「禁止行人通行」公告，違者處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。當地碩仁里長林富萬說，除23戶里民外出一定要走鐵道便道，近年三貂嶺瀑布群步道很夯，每天上百名遊客也會走，已知有3名遊客、2名居民曾挨罰。

鐵道局副局長呂新喜表示，考量鐵路運輸量大、速度高，為確保鐵路營運及乘客安全，並防止行人、車輛侵入造成傷亡，規定行人不得穿越鐵軌，對立委提案修法，鐵道局建議不予修正。他說，三貂嶺過去有座人行吊橋，但被納莉颱風摧毀，已與新北市政府達成新建橋梁共識。

林富萬表示，新橋興建前，台鐵會沿著鐵橋往平溪方向的左側興建便橋，供機車、行人通行，便橋完工後再封閉鐵橋便道。

林富萬說，碩仁里內有件美化工程正進行，近日三貂嶺「違法」走鐵軌便道現象被關注，包商反映不敢再走，也就無法施工。台鐵、瑞芳區公所和鐵路警察等單位，昨到三貂嶺會勘商討對策，台鐵指依法仍不允許包商行走鐵軌維修便道，最後僅允諾夜間列車停駛時段讓包商通行，兼顧工程進度和安全。