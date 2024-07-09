大巨蛋白座椅吃球爭議 市府要求遠雄即刻改善

中職中信兄弟前天與統一獅隊在大巨蛋交手，發生全壘打因受白色座椅影響落點難判斷爭議，獅隊教練林岳平一度上場抗議。台北市長蔣萬安昨表示，大巨蛋座椅在2022年7月安裝完成，他上任後第一次視察即當面向遠雄提出白色座椅有吃球疑慮，近日已指示體育局再一次要求遠雄，對可能吃球疑慮，即刻改善、解決問題。

市議員陳宥丞說，發生吃球爭議，差點引爆球員「全武行」，過去質詢時，就不斷提醒要求正視，但蔣市府及遠雄遲未改善。

蔣萬安昨到廣慈南區輔具中心及視障者生活重建中心參訪，談及大巨蛋白色座椅吃球爭議，蔣說，大巨蛋座椅在2022年7月安裝完成，他上任後視察就當面向遠雄提出白色座椅會有吃球疑慮，美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen實際到台北大巨蛋做場勘，並提供專業意見，市府團隊也有具體向遠雄提建議，可透過加裝椅套做改善。

對白色座椅是否要調整，遠雄表示，活動主辦方對場館設備有任何意見回饋，雙方可直接溝通。北市體育局也發函要求遠雄盡速與中華職棒大聯盟研商、彙集專業意見及球員使用體驗，在符合國際棒球賽事標準下，朝加裝椅套方向改善。

體育局重申，大巨蛋雖為BOT場館，仍會嚴格督導遠雄巨蛋公司，缺失項目均列入紀錄，納入營運績效評估，明年度由營運績效評委員會通盤考評，若連兩年未達70分，視為營運不善，最重可解約。