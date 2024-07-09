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日本修學旅行團 將訪新北體驗農創
日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽金山、坪林、三峽多種遊程，學習控窯、製茶、藍染等，並與致理科大合作，應用日語系學生協助接待、翻譯。新北市長侯友宜說，日本每年有120所學校、約2萬人次參訪，透過教育體驗、農業創生親近新北，預計為農業創生團隊每年帶入至少5千萬收益。
農業局指出，今年地方創生團隊以金山漫遊為首，安排日本高中學校修學旅行參訪15處新北市農創團隊場域，如金山漫遊、甘樂文創、坪林青年茶業發展協會等，體驗甘藷栽培、控窯、製茶、藍染多種遊程。
JTB台灣董事長根本克己說，日本來台灣修學旅行每年最多有6萬人次，多集中在台北市，以JTB旅行社來說，去年接待60個團體、2800人，有82%在北部，為避免過度集中在台北市，讓修學旅行可以往新北擴散。
根本預告，今年9月底首發旅行團將帶日本福岡設計專門學校至新北，預計前往朱銘美術館，也體驗金山地瓜栽培及控窯，規畫下半年帶120校修學旅行團、約2萬人次來感受新北魅力。
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