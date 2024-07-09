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YouBike2.0E 新北最快9月底上路

聯合報／ 記者葉德正鍾維軒／連線報導
YouBike2.0E新北最快9月投車，目前已有少量的桃園車子騎到雙北。記者葉德正／攝影
YouBike2.0E新北最快9月投車，目前已有少量的桃園車子騎到雙北。記者葉德正／攝影

雙北YouBike2.0E可望提前上路，新北市交通局長鍾鳴時證實，目前已與微笑單車達成共識，預計本月完成採購程序，新北首批車輛最快今年9月底、10月初上路，數量尚未確定；台北市交通局表示，依合約今年11月底前廠商會提供1000輛YouBike2.0E。

YouBike2.0E因有電動輔助，時速可達25公里，適合作為跨縣市通勤或休閒使用，桃園已在今年初上路，新北先前因採購價格未談妥，遲遲尚未定案，民眾苦等許久。據了解，原預計12月上路的2.0E，新北已與微笑單車談妥相關合約，預計本月完成採購程序。

鍾鳴時表示，新北市希望與台北市同步上路，新北市投放目標是2100輛，預計最快今年第三季末9月底、10月初陸續上路，第一批數量要視廠商生廠量能，預計明年才能全數到位。

台北市交通局指出，今年11月底前廠商會提供1000輛YouBike2.0E，將要求廠商加快速度生產，到2026年底，會有4500輛YouBike2.0E投入。

YouBike2.0E時速最高可達25公里，目前北北桃3市對上路規範不同，新北市禁騎人行道或人車共道的自行車道，台北市卻可行駛，尤其電輔車跨縣市使用機率高，民眾擔心不慎違規被記點，影響後續使用權益。

鍾鳴時表示，北北桃已開過會討論，新北研議將放寬與北市同步，不過會要求微笑單車公司在出廠設定時，讓時速超過20公里就不會繼續送電，也針對騎樓等易反應不及地點，持續嚴禁相關車輛駛入，目前新北仍會維持原規定，放寬時間要再研議。

鍾也說，新北費率會與各縣市同步，比照桃園2.0E前2小時內每30分鐘收費20元，不過無法享受Tpass轉乘的免費優惠。

至於新北市YouBike1.0，目前還有132站、車輛5900輛，將在今年10月底全數退場換成YouBike2.0；新北目前YouBike2.0車輛有2萬1000輛，站體有1320站。

使用者劉小姐表示，雙北已可以在路上看到零星車輛，目前也可透過App查詢哪裡有「閃電」標記的零星車輛，不過不是位置太遠，就是想騎的時候就被借走，非常期待新北大量投放的那一天。

YouBike 單車

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