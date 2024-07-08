板橋醫療園區規劃兒童早療資源 民代盼納心衛中心

中央社／ 新北8日電

新北市府將透過BOT打造板橋醫療園區，定位中大型區域級教學醫院，納入兒童早期療育資源，年底將公告招商。議員建議納入心理衛生中心，此園區應扮演補足各區醫院不足的角色。

新北市板橋醫療園區興建營運移轉案今天舉行招商座談會。

根據座談會簡報內容指出，成立於1986年的新北市立聯合醫院板橋院區僅有急性病床70床，臨床醫療科別與服務項目完整性都受限，亟需提高醫療及健康服務量能。

簡報指出，板橋醫療園區將達1.43公頃，腹地納入新北市府衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區及新埔立體停車場，目前規劃為地上14層、地下4層建物，目標是打造為中大型區域級教學醫院，提供全齡急性醫療服務，採委託民間參與公共建設（BOT）方式辦理。

根據簡報，板橋醫療園區提供24小時急診醫療服務與兒科緊急醫療服務；規劃至少須設置急性一般病床200床，並設置內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、麻醉科與放射診斷科；營運起2年內開放急性一般病床499床，內含兒童病房、早期療育，兒科及婦產科相關空間至少1層樓；且在建築、環境與醫療服務方面都將致力發展為智慧醫院。

民進黨新北市議員黃淑君認為，新北過去最缺乏兒童早療與婦幼門診，樂見板橋醫療園區為此做出規劃，不過在簡報中未看到市長侯友宜承諾的心理衛生中心，市府應說清楚心衛中心與板橋衛生所是要與園區共用還是另覓新址。

黃淑君指出，急診室進出動線與周圍交通路網也要一併考量，否則附近住戶與學校可能抗議；此外，板橋醫療園區位置在新莊、三重、中永和與土城等各區醫院的中心，建議規劃納入長照2.0養護需求與復健病床，扮演補足各醫院不足的角色。

國民黨新北市議員劉美芳說，板橋西區民眾常因醫療資源問題，必須前往台北市或是新莊等地就醫，雖然板橋醫療園區腹地有限，但市府除了規劃更全面就醫需求，停車需求也應該納入考量，施工期間也須研擬停車空間替代方案。

國民黨新北議員林國春認為，他很久前就疾呼這裡可以比照北市規劃設立兒童醫院，但由於新北腹地實在不夠，經衛生局評估後已決定擴大兒童醫療設施規模。

衛生所 議員

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