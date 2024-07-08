北市竊盜案近十年新低 警：商店順手牽羊最多...呼籲裝監視器

北市警方指出，去年轄內竊盜發生數是近10年新低，而破獲率是近10年新高，但有鑑於普通竊盜以順手牽羊類別最多，北市刑大肅竊組日前至超市龍頭全聯福利中心演講，提醒商家增加監視器建置，或是商品加裝防盜條碼、標籤，也呼籲若發現竊盜案，務必立刻報警。

北市刑大指出，轄內竊盜發生數，從2014年7243件，到2018年首度跌破6000件，2021年再跌破5000件，而去年4617件為近十年最低；竊盜案破獲率，從2014年76.93％，上升到去年101.56％。至於竊盜類別，以普通竊盜占九成最多，其次是機車竊盜，再來是住宅竊盜。

北市刑大分析，有鑒於商店竊盜案是排名最高的型態，因此前往超市龍頭全聯福利中心演講，針對賣場場域，提供防竊意見，並導入熱時熱區、視覺化地理分析與機動調整概念，強化自主防衛與聯防機制，期望能有效降低該場域的竊案發生。