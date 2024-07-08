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北市竊盜案近十年新低 警：商店順手牽羊最多...呼籲裝監視器

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
北市刑大日前至全聯福利中心，針對商店竊盜進行演講。記者翁至成／翻攝
北市刑大日前至全聯福利中心，針對商店竊盜進行演講。記者翁至成／翻攝

北市警方指出，去年轄內竊盜發生數是近10年新低，而破獲率是近10年新高，但有鑑於普通竊盜以順手牽羊類別最多，北市刑大肅竊組日前至超市龍頭全聯福利中心演講，提醒商家增加監視器建置，或是商品加裝防盜條碼、標籤，也呼籲若發現竊盜案，務必立刻報警。

北市刑大指出，轄內竊盜發生數，從2014年7243件，到2018年首度跌破6000件，2021年再跌破5000件，而去年4617件為近十年最低；竊盜案破獲率，從2014年76.93％，上升到去年101.56％。至於竊盜類別，以普通竊盜占九成最多，其次是機車竊盜，再來是住宅竊盜。

北市刑大分析，有鑒於商店竊盜案是排名最高的型態，因此前往超市龍頭全聯福利中心演講，針對賣場場域，提供防竊意見，並導入熱時熱區、視覺化地理分析與機動調整概念，強化自主防衛與聯防機制，期望能有效降低該場域的竊案發生。

北市刑大建議，包括機動調整貨架及櫃位、針對監視器死角及易遭竊商品區域增加巡邏、於店內張貼各式防竊標語、商品加裝防盜條碼和標籤、增設監視器或廣角鏡等，另外呼籲商家，若發現商品遭竊，請立刻報警。

北市刑大公布轄內竊盜發生及破獲情況。記者翁至成／翻攝
北市刑大公布轄內竊盜發生及破獲情況。記者翁至成／翻攝

北市 監視器 竊盜

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