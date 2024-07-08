落實淨零碳排 新北2026全面揭露建物興建碳排量

為落實全國2050淨零碳排的願景，積極配合內政部發展低碳建築評估，新北市副市長陳純敬今天參與研討會時表示，新北市將於2026年達到全面揭露建築碳排的里程碑。

新北市政府今天舉辦「新北淨零，市在BIM行」研討會，邀請內政部建築研究所所長王榮進、工程會技術處處長曾鈞敏及土木水利工程學會理事長高宗正等產官學界代表近300人參與。

陳純敬致詞表示，「新北淨零路徑暨氣候行動白皮書」中提出「智慧零碳建築」、「韌性宜居城市」等包含減排與調適的執行計畫，在建築與工程減排方面，新建公私有建築將朝能效1級或近零碳建築（1+級）目標持續推動。

他表示，新北市利用築資訊模型BIM（BuildingInformation Modeling）工具，以及中央的碳足跡資料庫，連結運算建築物興建過程中的碳排，利用透明而簡易的方法，將於2026年達到全面揭露建築物興建碳排量的里程碑，為城市建設工程淨零，提供超前佈署的前瞻藍圖。

新北市工務局科長鄔豪中表示，運用BIM模型案例導入內政部建築研究所的低碳評估制度，可將技術系統化，推廣給建築界運用；在公共工程方面，也將率先發展設計階段的碳檢核技術，解析公共工程的碳排量，建立碳足跡計算器與工程碳排基礎數值。