野柳駱駝峰被刻字 北觀處：若無法復原最重罰500萬

有遊客在新北野柳知名景點「維納斯海岸駱駝峰」刻許多英文字，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處說，若無法復原，最重可罰新台幣500萬元，已請警方查訪行為人。

媒體報導，有遊客6日傍晚在新北野柳知名景點「維納斯海岸駱駝峰」刻字，一旁親友還起鬨「寫重一點」「欸我們是要帶電鑽」「畫一個愛心」等，誇張行徑全被其他遊客拍下。

北觀處副處長施宗泓今天告訴中央社記者，接獲通報指有遊客在駱駝峰刻字後，隨即派人確認巡查，發現確實又被新刻許多英文名字等內容。

施宗泓說，依發展觀光條例62條規定，可開罰3萬元以上、10萬元以下罰鍰，如果無法復原，最重可罰500萬。

施宗泓表示，這塊地歸國產署所有，部分是私人土地，目前已加強巡查，並勸導民眾不可破壞自然生態景觀，北觀處也已與警方討論加強現場警告標語等措施。