業者擬蓋禮廳靈堂引石門居民反彈 新北：尚未成案

傳出有業者在新北石門與三芝交界規劃禮廳及靈堂設施，居民質疑將帶來噪音、交通問題，甚至污染飲用地下水；殯葬處說，業者還沒送件，尚未成案，政府一定尊重地方意見。

傳出有業者預計在石門區白沙灣附近3塊地規劃禮廳及靈堂等設施，引發居民反彈，並連署抗議，新北政府殯葬管理處今天下午前往現場了解居民想法，共約50名居民到場表達訴求。

居民認為，此處是交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區所轄範圍，都是觀光區，突然冒出殯葬設施格格不入，且也擔心會有大量噪音、交通堵塞等問題。加上無論是附近居民或三芝與石門地區還有很多地方飲用地下水，擔心殯葬設施污水流進農田或地下水系統，「感覺毛毛的」。

石門區德茂里長沈素梅也表示，先前已有150多個居民連署表達反對意見，如果業者真的送件申請，還會再聯合石門區9個里一起連署，做最強烈反抗，如果真的要通過，「會拚老命」。

新北市殯葬處殯儀管理課長黃芳子說明，先前業者有來詢問申請資料準備事宜，但現階段業者還沒送件，尚未成案，請居民放寬心，政府一定會尊重地方意見。

殯葬處表示，經查這3筆土地位於北海岸風景特定區墓地用地範圍，目前尚未受理民間申請設置靈堂等相關設施案件，如果有收到業者申請，將依殯葬管理條例及本市辦理殯葬設施興辦事業計畫審查要點等相關規定針對建築、土地使用管制、環評、水保、交通、營運計畫等內容審查。

根據新北市申請設置禮廳及靈堂規範，須通過2階段審查。首先須提交設施完整規劃資料，由殯葬管理處、地政局、農業局與環保局書面初審後，市府多局處還會召開「機關會審」，通過後進行「現場會勘」；續由第2階段審議會審核並做成決議後，經彙整相關決議及核准事項，最後就會核准設置及續辦事項。