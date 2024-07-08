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新北BIM模型淨零研討 今年拚公共工程落實打造低碳環境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。 記者李成蔭／攝影
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。 記者李成蔭／攝影

淨零碳成全球趨勢，也越來越多民眾加入減碳行列，新北去年力推BIM模型，盼從建築上規範碳排，並朝未來建立資料庫，讓民眾可看碳排地圖；今再舉行研討會，今年除將BIM模型逐步開發成系統外，也要落實到如道路、建築等公共工程，讓民眾生活環境逐漸朝淨零碳方向走。

新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會，除熱烈研討相關議題，也宣誓新北2026年將達到全面揭露建築碳排的里程碑，吸引近300位建築與工程產官學界人士參與。

新北副市長陳純敬表示，2023年實施的氣候變遷因應法揭示減量與調適兩項氣候變遷手段，新北的「新北淨零路徑暨氣候行動白皮書」也提出相關減排與調適的執行計畫，在建築與工程減排方面，除持續推動新建公私有建築朝能效1級或近零碳建築（1+級），在興建時產生的碳排，利用新北市建築資訊模型BIM（Building Information Modeling）工具，以及中央的碳足跡資料庫，連結運算建築物興建過程中的碳排，利用透明而簡易的方法來落實2026年全面揭露建築物興建的碳排量

工務局工程科長鄔豪中說明，工務局未來在公有建築物部分，將以秀峰高中和淡水國小等實際工程案例，運用BIM模型案例導入內政部建築研究所的低碳LEBR評估制度，並將技術系統化，推廣給建築界運用；在公共工程方面，也將率先發展設計階段的碳檢核技術，將利用新北市工程案件預算資料，比對國內外相關碳排資料庫，解析公共工程的碳排量，建立碳足跡計算器與工程碳排基礎數值，做為後續推動市政建設的碳管理。

工程科補充，去年建置BIM模型，今年則將實際測試，正在朝開發系統方向走；另外，像一些公共工程也希望今年開始導入BIM模型，計算出整個工程碳排量以及碳基線等，也持續尋找完整資料庫，盼未來整合所有資料可以全面揭露碳排量，甚至產出碳排地圖，方便民眾了解周遭碳排情況。

工務局長祝惠美表示，未來會在工務局統籌的建築管理方面持續落實能效評估1級，並配合內政部建築研究所的低碳LEBR評估制度，先由公部門開始再逐漸推廣到民間建案，預計2026年建立本市LEBR建築物碳足跡公開資料庫，達成碳足跡揭露可視化。

新北市政府工務局落實全國2050淨零碳排的願景，邀請內政部建築研究所、工程會、國土署、臺大、成大、及業界共同舉辦研討會，近300位產官學界人士，宣誓2026年將達到全面揭露建築碳排的里程碑。圖／新北工務局提供
新北市政府工務局落實全國2050淨零碳排的願景，邀請內政部建築研究所、工程會、國土署、臺大、成大、及業界共同舉辦研討會，近300位產官學界人士，宣誓2026年將達到全面揭露建築碳排的里程碑。圖／新北工務局提供
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。記者李成蔭／攝影
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。記者李成蔭／攝影
新北市政府副市長陳純敬主持 2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會開幕式指出，「新北淨零路徑暨氣候行動白皮書」、「智慧零碳建築」、「韌性宜居城市」等政策。圖／新北工務局提供
新北市政府副市長陳純敬主持 2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會開幕式指出，「新北淨零路徑暨氣候行動白皮書」、「智慧零碳建築」、「韌性宜居城市」等政策。圖／新北工務局提供
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。記者李成蔭／攝影
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。記者李成蔭／攝影
新北市政府工務局落實全國2050淨零碳排的願景，邀請內政部建築研究所、工程會、國土署、臺大、成大、及業界共同舉辦研討會，近300位產官學界人士，宣誓2026年將達到全面揭露建築碳排的里程碑。圖／新北工務局提供
新北市政府工務局落實全國2050淨零碳排的願景，邀請內政部建築研究所、工程會、國土署、臺大、成大、及業界共同舉辦研討會，近300位產官學界人士，宣誓2026年將達到全面揭露建築碳排的里程碑。圖／新北工務局提供
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。記者李成蔭／攝影
新北今舉行2024年「新北淨零，市在BIM行」研討會。記者李成蔭／攝影

公共工程 建築 新北 氣候變遷 減排 減碳 碳排量 碳足跡

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