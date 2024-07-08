民進黨新北議會黨團赴美考察 交流民主經驗

民進黨新北市議會黨團總召張維倩今天表示，黨團共9名議員赴美考察，並參加美三區台美人夏令會與前副總統陳建仁一起與會進行台灣民主經驗交流，為台美關係深化及持續而努力。

民進黨新北市議會黨團發布發聞稿指出，張維倩日前帶領黨籍議員張錦豪、陳乃瑜、戴瑋姍、卓冠廷、李宇翔、翁震州、彭一書及邱婷蔚等人赴美考察，並與陳建仁於7月6日至7月9日出席美三區台美人夏令會和與會者進行台灣的民主經驗交流。

黨團表示，陳建仁在會中細數民進黨政府執政成果，例如推動年金改革、婚姻平權、綠能發展、前瞻建設。過往8年，台灣在經濟、環境、社會各方面提升競爭力，並照顧及服務弱勢族群。

張維倩指出，美三區夏令會是美中西、美東南及美南台灣同鄉一年一度的重要盛事，今年齊聚丹佛共同探討台美關係的未來發展。

她表示，很感謝在美台僑的邀請，讓議員們有機會與會分享台灣的民主成果。無論大家所處身分及位置都是支持台灣的「台灣隊」，一起為台美關係的深化及持續努力。黨團也期待赴美考察能夠加強兩地的聯繫，為台灣的國際地位及民主價值持續奮鬥。