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大巨蛋座椅爭議 議員批蔣萬安甩鍋願募款改椅色

中央社／ 台北8日電
大巨蛋白色座椅有「吃球」問題，台北市長蔣萬安8日接受媒體聯訪時說，已請體育局要求遠雄以加裝椅套等方式改善。 （中央社）
大巨蛋白色座椅有「吃球」問題，台北市長蔣萬安8日接受媒體聯訪時說，已請體育局要求遠雄以加裝椅套等方式改善。 （中央社）

台北大巨蛋白色座椅「吃球」爭議事件，多名市議員批評台北市長蔣萬安勿甩鍋前朝柯市府，認為蔣市府與遠雄都難辭其咎，若再不改善，願發動募款幫遠雄改座椅。

中職中信兄弟隊昨天與統一7-ELEVEn獅隊在台北大巨蛋對戰，卻發生白座椅顏色影響落點判斷爭議。

台北市長蔣萬安今天表示，大巨蛋座椅於前台北市長柯文哲任內就安裝完成，自己上任後就已向遠雄提出此疑慮，已請體育局要求遠雄以加裝椅套等方式改善。

對此，陳宥丞今天受訪表示，自己在市政總質詢時就曾提醒蔣萬安，大巨蛋採全世界獨一無二的白色座椅設計，一定會造成球員安全和比賽判決爭議，果然昨天發生類似狀況後，蔣萬安也承諾要一肩扛起。

他說，沒想到蔣萬安今天卻用甩鍋方式，間接暗示要柯文哲負責，這種方式實在不負責任。

陳宥丞呼籲，若蔣萬安和遠雄不做，蔣市府管不動遠雄，遠雄也不想回應球迷，議會監督一年都不改，自己願意發動募款，幫忙遠雄改座椅，民間團體也可上網評選世界級巨蛋應用何種顏色。

他指出，這不是政治，昨天在場球團都發出聲明，廣大球迷也在網路上哀鴻遍野，全部都擔心球員安全，以及未來是否會影響國際賽事申請，應面對問題、解決問題，不要甩鍋柯市府。

國民黨市議員詹為元告訴中央社記者，大巨蛋白色椅子的爭議，從設立之初就一直存在，針對吃球問題，北市府與遠雄就採用相較便宜行事的方式，除將打者之眼用黑布覆蓋之外，並且抽樣式的將白色椅子更換為淺灰及黑色椅子，反而造成花花綠綠的視覺效果。

詹為元說，蔣市府與遠雄一年前在進行大巨蛋啟用程序時，就已經知道椅子的問題，而當時另一個低成本的變通方式就是加裝「深色椅套」，過一天算一天，導致出現昨天全壘打與否的爭議，嚴重影響球迷觀看體驗，北市府與遠雄都難辭其咎。

他呼籲，希望北市府儘速與遠雄商討如何避免類似爭議再次出現，不要讓場地硬體設備的失誤，反而造成比賽結果的變化。

民進黨市議員林延鳳也指出，大巨蛋除了漏水、分潤議題持續無解，「座椅吃球爭議」縱使貴為市長親口講了也沒用，事後發生問題卻只懂「怪前朝」，凸顯蔣萬安對於大巨蛋，只想邀功搶開幕、拚政績，注重自己形象包裝，卻毫無面對與解決問題的能耐。

林延鳳認為，此事件凸顯蔣市府不論是對承包商的溝通，或對體育局施政掌握均失靈，難怪日前面對大巨蛋舉辦演唱會議題，蔣市府要挾議會多數黨之力，由外部力量處理本該由府內與專家共同研議之事。

她說，自己擔憂蔣市府若連座椅顏色的簡單事項都無法要求，又怎能讓市民對其更嚴肅的公安問題掌握有信心，豈不是拿藝人跟民眾當白老鼠，呼籲蔣市府不應等閒視之。

大巨蛋 民進黨 蔣萬安 議員

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