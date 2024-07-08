水返腳逗陣行好熱情 民眾相揪基隆河畔健走賞景

汐止區公所舉辦的水返腳歡樂逗陣行活動，今年邁入第三年，7/6日星期六一大早7點半，大家在星際遊戲場集合，看表演一起動健康熱身之後，有大約3000人一起齊步走，沿著基隆河步道邊健走邊看風景，儘管太陽好大，不過，民眾熱情不減。

先由長安運動舞蹈班帶來魅力四射的舞蹈表演後，接著則是活力健康操帶動跳，帶著大家一起動健身熱身，現場包括立委廖先翔、新北市議員白珮茹都跟著一起跳，活力十足，在做完暖身操後，鳴槍出發齊步走。

立委廖先翔說，汐止鄉親身體都非常的好，大家一起從星際公園出發，但是有超過一半的民眾都比自己還早抵達終點站原住民公園，大家平常都有在運動，汐止區公所每年都在暑假舉辦健走活動，讓大家除了健康之外，也能夠認識汐止最美麗的基隆河。

新北市議員白珮茹指出，水返腳歡樂逗陣行，一大早很多鄉親踴躍來參加，雖然天氣很熱，但是大家出來走走曬曬太陽，也很舒服，這次也很開心在終點站跟大家分享台電的冰棒，給大家一個消暑的快樂行。

沿著基隆河步道，往台北方向，要走向終點原住民公園，全長3.7公里，一大早太陽就好大，不過，民眾熱情不減，當天吸引了大約3000人，大小朋友一起邊健走邊看風景，走過星光橋、再到水尾灣步道，沿途軟枝黃蟬盛開真的好美，而沿途還行經幾座跨河橋，景觀都不錯，汐止區公所也設站發摸彩券、打卡送運動飲料等等，為民眾加加油。

汐止區長林慶豐表示，非常開心好多的民眾一早就來參加水返腳歡樂鬥陣行，從星際遊戲場一路過來，健走民眾絡繹不絕，隊伍幾乎從前面看不到後面，雖然很熱，但是大家更熱情，而在終點站原住民公園，今年有設置了大小朋友可以闔家歡樂的遊戲攤位，也有街頭藝人及造型汽球，幾乎都大排長龍，歡迎大家來參與動健康。