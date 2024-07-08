快訊

小池百合子三連任達成：東京選戰的政界影響？

高雄知名醫院「邱外科」院長今未上班 妻子進屋驚見他陳屍床上

阿里山鄒族部落出奇招…遊客驚見門口吊掛成排塑膠袋 真實用途曝光

水返腳逗陣行好熱情 民眾相揪基隆河畔健走賞景

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所舉辦的水返腳歡樂逗陣行活動，大約3000人一起齊步走，沿著基隆河步道邊健走邊看風景。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所舉辦的水返腳歡樂逗陣行活動，大約3000人一起齊步走，沿著基隆河步道邊健走邊看風景。圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所舉辦的水返腳歡樂逗陣行活動，今年邁入第三年，7/6日星期六一大早7點半，大家在星際遊戲場集合，看表演一起動健康熱身之後，有大約3000人一起齊步走，沿著基隆河步道邊健走邊看風景，儘管太陽好大，不過，民眾熱情不減。

先由長安運動舞蹈班帶來魅力四射的舞蹈表演後，接著則是活力健康操帶動跳，帶著大家一起動健身熱身，現場包括立委廖先翔、新北市議員白珮茹都跟著一起跳，活力十足，在做完暖身操後，鳴槍出發齊步走。

立委廖先翔說，汐止鄉親身體都非常的好，大家一起從星際公園出發，但是有超過一半的民眾都比自己還早抵達終點站原住民公園，大家平常都有在運動，汐止區公所每年都在暑假舉辦健走活動，讓大家除了健康之外，也能夠認識汐止最美麗的基隆河。

新北市議員白珮茹指出，水返腳歡樂逗陣行，一大早很多鄉親踴躍來參加，雖然天氣很熱，但是大家出來走走曬曬太陽，也很舒服，這次也很開心在終點站跟大家分享台電的冰棒，給大家一個消暑的快樂行。

沿著基隆河步道，往台北方向，要走向終點原住民公園，全長3.7公里，一大早太陽就好大，不過，民眾熱情不減，當天吸引了大約3000人，大小朋友一起邊健走邊看風景，走過星光橋、再到水尾灣步道，沿途軟枝黃蟬盛開真的好美，而沿途還行經幾座跨河橋，景觀都不錯，汐止區公所也設站發摸彩券、打卡送運動飲料等等，為民眾加加油。

汐止區長林慶豐表示，非常開心好多的民眾一早就來參加水返腳歡樂鬥陣行，從星際遊戲場一路過來，健走民眾絡繹不絕，隊伍幾乎從前面看不到後面，雖然很熱，但是大家更熱情，而在終點站原住民公園，今年有設置了大小朋友可以闔家歡樂的遊戲攤位，也有街頭藝人及造型汽球，幾乎都大排長龍，歡迎大家來參與動健康。

健走 基隆 廖先翔 汐止

延伸閱讀

三貂嶺住戶進出家戶有解了 鐵橋旁建便橋機車也能走

三貂嶺23戶人家除了鐵軌幾乎無路可走 立委提案修法解套

台2線近台62線處機車僅剩一線道 立委爭取全部開放

汐止900戶社宅基地埋大量廢棄物告吹 廖先翔促軍方善後

相關新聞

影／午後狂風暴雨！北市大安區路樹突倒塌...畫面曝光

雙北近日午後有強烈對流雨，北市大安區建國南路一段一顆路樹因此倒塌，警、消今天下午4點半左右獲報，立刻到場警戒、疏導交通，...

罷里長周六投票 遭解讀罷徐巧芯前哨戰、她點破：里長原支持費鴻泰

北市選委會上月底公告，信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案成立，7月20日投票。外傳王雷凱在這次立委選舉力挺徐巧芯，被部...

三貂嶺住戶進出家戶有解了 鐵橋旁建便橋機車也能走

新北市瑞芳區三貂嶺的住戶出外或返家，被迫違法走台鐵平溪線跨越基隆河鐵橋，里內美化工程，也因包商不敢再走鐵軌旁便道停擺。台...

萬安演習7月23日登場 台北市區公車暫停發車30分鐘

台北市今年度軍民聯合防空演習（萬安47號演習）將於7月23日13時30分至14時登場，實施30分鐘防空疏散避難演練。公運...

電動機車停車要錢了 北市公有停車場停第3天將收費

為推動淨零碳排政策，台北市不僅補貼大量電動車主購車費用，2018年起還免除停車費，但不少公有停車場管理員發現，許多車主一...

新北失業勞工子女就學補助開跑 最高可領35.8K

新北市勞工局今天公告第二學期失業勞工子女就學補助，失業勞工家中子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「112-2學期失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。