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整理門面綠美化 汐止長青里盼認養國有地

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區五指山區的長青里，在里界入口處，原本雜草叢生的一塊國有地進行綠美化，里辦公處有意認養。圖／觀天下有線電視提供
汐止區五指山區的長青里，在里界入口處，原本雜草叢生的一塊國有地進行綠美化，里辦公處有意認養。圖／觀天下有線電視提供

位處汐止區五指山區的長青里，一直以來，都在沿途山路上，種了不少花花草草綠美化，有櫻花、杜鵑花等等，而為了讓環境更好，也在里界入口處，原本雜草叢生的一塊國有地進行綠美化，現在里辦公處也有意認養，希望讓長青里門面乾淨整潔。

長青里長陳建興說，這處綠美化做的包括櫻花、杜鵑花，從10幾20年前就種了，當時參加環境比賽，得獎獎金都會拿來植栽綠美化，而在維護方面，都是志義工在做整理，剛開始是雜草叢生，後來發生坍方做擋土牆上來後，就開始注入一些經費整理，包括植栽還有地面石板鋪設。

國有地，這幾年不但種花綠美化，也種了不少稀有的植栽，像是石斛蘭等等，再加上志工們經常來維護打掃，環境變好。現在里辦公處也有意認養，希望讓長青里門面更好，所以，相關單位也到了現場會勘，討論可行性。

陳建興指出，國有地從頭到尾，從很久以前就在這邊綠美化，而且也放了很多的石桌椅，可以供里民休閒，包括登客還有一些騎腳踏車的，都會在這裡休閒，現在整理的很好，但是當初沒有認養，就想說如果認養會比較好。

杜鵑花 汐止 綠美化 義工 認養

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