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淡水手作甜點五感體驗 小小甜點師DIY水果生乳卷

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水的空服員手作甜點舉辦小小甜點師DIY活動，用嗅覺、味覺、聽覺、觸覺以及視覺五感體驗烘焙甜點的過程。圖／紅樹林有線電視提供
淡水的空服員手作甜點舉辦小小甜點師DIY活動，用嗅覺、味覺、聽覺、觸覺以及視覺五感體驗烘焙甜點的過程。圖／紅樹林有線電視提供

為了要推廣健康甜點製作，淡水的空服員手作甜點今(8)日上午舉辦小小甜點師DIY活動，這次與麥子教育合作，讓小朋友化身成為甜點師，親自製作出夏季最愛的芒果生乳卷，並且用嗅覺、味覺、聽覺、觸覺以及視覺五感體驗烘焙甜點的過程。

空服員手作甜點創辦人黃仔育表示，這次主打五感體驗製作，從聞食材的味道來分辨鮮奶油的新鮮度及熟成度，再來聽攪拌機滾動的聲音來知道什麼時候可以停止，等等五種感官體驗製作甜點的細節。對此小朋友都說能夠自己製作出最喜愛吃的甜點真的很有趣。

黃仔育表示，甜點過去許多的刻板印象都是高糖高熱量，大人讓小孩子不要吃太多等等觀念，但為了不要壓抑小孩的想像，讓小朋友知道甜點不是不能吃，而是要選擇對人體較沒有負擔的甜點食物，從挑選好的食材到減糖的製作，都可以帶給大家快樂也安心的美味甜點，而這次活動也是為父親節前來做暖身，讓孩子可以有甜美的暑假渡過。

DIY 朋友 淡水 甜點

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